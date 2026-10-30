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पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के बयान पर सियासत गरमाई, भाजपाइयों ने कराई एफआईआर

बेमेतरा: कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरुदयाल बंजारे के एक बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. देवरबीजा में आयोजित कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है. भाजपा नेताओं ने पहले विरोध प्रदर्शन किया और फिर पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग उठाई. अब इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू की शिकायत पर बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

इस घटनाक्रम के बाद जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है. भाजपा ने पूर्व विधायक के बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे पार्टी की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है.

पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के बयान पर भाजपा का हल्लाबोल (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा ने जताया विरोध

पूर्व विधायक गुरुदयाल बंजारे के बयान को लेकर भाजपा जिला इकाई ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बैठक आयोजित की थी.बैठक में नेताओं और पदाधिकारियों ने बयान पर नाराजगी जताते हुए इसके विरोध में आगे की रणनीति पर चर्चा की. भाजपा नेताओं का कहना था कि सार्वजनिक मंच से राजनीतिक दल के खिलाफ इस तरह की कथित टिप्पणी को लेकर आपत्ति दर्ज कराना जरूरी है. बैठक के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा के सिग्नल चौक पर प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गुरुदयाल बंजारे का पुतला दहन कर नारेबाजी की और उनके बयान का विरोध जताया. प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने पूर्व विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की.

पुलिस अधीक्षक से की थी कार्रवाई की मांग

भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू की ओर से बेमेतरा सिटी कोतवाली थाने में भी शिकायत की गई. शिकायत में देवरबीजा में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पुलिस से की शिकायत (ETV Bharat Chhattisgarh)

बेमेतरा कोतवाली में स्थानीय भाजपा अध्यक्ष ने शिकायत की है कि नवागढ़ के पूर्व कांग्रेस विधायक ने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई है. इस संबंध में कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया है- हरीश यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा

सार्वजनिक माफी की मांग पर कायम भाजपा

भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में पूर्व विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. पार्टी नेताओं के मुताबिक, जब तक गुरुदयाल बंजारे अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध जारी रहेगा.