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पूर्व विधायक छोक्कर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

पंचकूला: हरियाणा के समालखा से पूर्व कांग्रेस विधायक एवं महिरा ग्रुप के प्रमोटर धर्म सिंह छोक्कर को मनी लान्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आरोपी छोक्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि मामले की गंभीरता, भारी वित्तीय गड़बड़ी और आरोपी के आचरण को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती. जस्टिस त्रिभुवन दहिया की अदालत ने अपने आदेश में प्रवर्तन निदेशालय के इस तर्क को सही ठहराया कि छोक्कर के फरार होने की आशंका है. अदालत ने यह भी माना कि आरोपी जांच के दौरान लगातार समन की अवहेलना करता रहा और उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने पड़े.

616 करोड़ की "प्रोसीड्स आफ क्राइम": यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर-68 स्थित एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें करीब 1500 होमबायर्स से लगभग 363 करोड़ रुपये वसूले गए थे. इन फ्लैट्स का कब्जा वर्ष 2021-22 तक दिया जाना था लेकिन परियोजना अधूरी रही. जांच एजेंसी के अनुसार निर्माण कार्य में राशि लगाने के बजाय धन को विभिन्न कंपनियों के जरिए डायवर्ट किया गया. ईडी ने अदालत को बताया कि इस पूरे प्रकरण में करीब 616 करोड़ रुपये की ‘प्रोसीड्स आफ क्राइम’ उत्पन्न हुई, जिसे फर्जी लेनदेन, लोन और एडवांस के माध्यम से इधर-उधर घुमाया गया.

निजी खर्चों के लिए धनराशि का दुरुपयोग: जांच में सामने आया कि इस राशि का उपयोग निजी खर्चों जैसे प्रॉपर्टी खरीद, वाहन, ज्वेलरी और यहां तक कि पारिवारिक शादी समारोहों में किया गया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकार्ड से स्पष्ट है कि परियोजना के लिए एकत्रित धन का दुरुपयोग किया गया और फ्लैट निर्माण के बजाय निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया. साथ ही करीब 56 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद-फरोख्त का भी उल्लेख किया गया, जिसमें पैसे को विभिन्न संस्थाओं के जरिए घुमाकर नकद निकासी की गई.