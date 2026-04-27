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पूर्व विधायक धनीराम साहू के बेटे ने दी जान, फैमिली टेंशन में उठाया कदम

रायपुर में पूर्व मंत्री और विधायक धनीराम साहू के बेटे ने जान दे दी है. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.

Raipur Police Investigation
रायपुर पुलिस की जांच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 3:24 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में पूर्व विघधायक धनीराम साहू के बेटे ने रविवार को जान दे दी. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि धनीराम साहू के बेटे जय साहू ने पारिवारिक तनाव में यह कदम उठाया है. पुलिस ने जय साहू के शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. पुलिस की तफ्तीश में अब तक किसी भी प्रकार के लिखित नोट का पता नहीं चला है.

रायपुर पुलिस ने जांच शुरू की

उरला ACP पूर्णिमा लामा ने बताया कि पूर्व विधायक धनीराम साहू के 45 वर्षीय पुत्र जय साहू ने रविवार की रात को जान दे दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक तनाव और विवाद को कारण बताया जा रहा है. जिसके चलते विधायक पुत्र ने यह कदम उठाया है.

घटनास्थल से कोई भी लिखित नोट बरामद नहीं हुआ है. आगे की जांच जारी है. बयान में जो भी बात सामने आएगी उसके आधार पर जांच की जाएगी- पूर्णिमा लामा, एसीपी, उरला

जय की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

जानकारी के मुताबिक मृतक जय की पत्नी किरण ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने आरोप लगाया कि जय ने उनसे पहले हुई शादी की बात छुपाई थी. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेडिंग को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था और उससे मारपीट भी की जाती थी. यह घटना पंडरी थाना क्षेत्र के मोवा के आदर्श नगर में हुई है. पुलिस ने सूचना के बाद घर का दरवाजा तोड़कर डेड बॉडी बरामद किया है.

मृतक जय साहू के पिता धनीराम साहू साल 1977 में कसडोल से विधायक बने थे और अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं. क्षेत्र में उनका खास राजनीतिक प्रभाव रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस केस में और खुलासा हो सकेगा.

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