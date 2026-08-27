बिहार में जमीन कब्जाने के आरोप में पूर्व विधायक प्रत्याशी भगत यादव गिरफ्तार, कई आपराधिक मामले लंबित
गया में अवैध भूमि कब्जा कारोबार के आरोप में पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके भगत यादव को गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : August 27, 2026 at 10:46 AM IST
गया: बिहार के गया में गया जिले में अवैध भूमि कब्जा कारोबार के आरोप में सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दो दशकों से दबंग छवि वाले इस व्यक्ति के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक कांड दर्ज हैं और कई मामलों में वह फरार चल रहा था. गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर डोभी मोड़ के पास हुई.
डोभी थाना क्षेत्र का कुख्यात चेहरा: भगत यादव डोभी थाना अंतर्गत सिंह पोखर गांव के रहने वाले हैं. अवैध रूप से भूमि कब्जा करवाने के लिए वह काफी कुख्यात रहे हैं. कई लोगों के साथ जमीन के कब्जे को लेकर विवाद चल रहे थे. पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से इस कारोबार में संलिप्त थे.
15 जुलाई के मामले में संलिप्तता: बीते 15 जुलाई को डोभी थाना क्षेत्र के बजौरा में एक जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की गई थी. इस मामले में डोभी थाना में कांड संख्या 163/26 दर्ज की गई, जिसमें सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव की संलिप्तता सामने आई. इसके अलावा कई अन्य कांडों में भी वह वांछित थे.
विशेष टीम ने की कार्रवाई: गया एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि उनके निर्देश पर भगत यादव की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई. शेरघाटी एसडीपीओ-02 के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी शुरू की. गुप्त सूचना के आधार पर डोभी मोड़ के समीप चिन्हित स्थान पर कार्रवाई की गई. पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने वाले भगत यादव को खदेड़कर पकड़ लिया गया.
"अवैध भूमि कब्जा कारोबार में संलिप्त सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ कई कांड दर्ज हैं और कई में वह फरार थे. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है."-सुशील कुमार, एसएसपी, गया
गया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई कांडो में वांछित फरार अभियुक्त को डोभी थाना द्वारा 01 अवैध भूमि कब्जा कारोबारी को किया गया गिरफ्तार :-@bihar_police@IPRDBihar@gaya_dm@IgMagadh pic.twitter.com/BL3YxvslsT— GAYA POLICE (गया (बिहार) पुलिस ) (@GAYAPOLICEBIHAR) August 26, 2026
भगत यादव लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव: सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव बीते विधानसभा चुनाव में शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे. उनकी पत्नी सुनीता देवी डोभी प्रखंड की प्रखंड प्रमुख हैं. राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित रहे.
कई कांडों में थे फरार: भगत यादव के खिलाफ करीब आधा दर्जन कांड दर्ज बताए जाते हैं. इनमें से कई मामलों में वह फरार चल रहे थे. पुलिस ने कहा कि अवैध भूमि कब्जा कारोबार में उनकी सक्रिय भूमिका रही है और लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी.
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