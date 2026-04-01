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राजन जी महाराज की राम कथा को पूर्व विधायक ने कहा सरकारी पैसे का दुरुपयोग, राम बरेली पर कही बात

कथावाचक राजन जी महाराज की रामकथा पर सरेनी विधानसभा से पूर्व विधायक सरेनी सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बड़ा सवाल खड़ा किया है.

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राजन जी महाराज की राम कथा को पूर्व विधायक ने कहा सरकारी पैसे का दुरुपयोग कहा. (फोटो सोर्स - राजन जी महाराज फेसबुक पेज)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
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रायबरेली: रायबरेली में धार्मिक कथावाचक राजन जी महाराज के गत दिवस हुए राम कथा कार्यक्रम में राजन महाराज द्वारा राजा जी खजनवा दे दा रानी जी गहनवा दे और राम चरित प्राइवेट लिमिटेड फर्म जैसे शब्दों पर सरेनी विधानसभा से पूर्व विधायक सरेनी सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बड़ा सवाल खड़ा किया है.
आज प्रेस वार्ता में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह राम कथा सरकारी कार्यक्रम था, जिसमे जनता का लाखों करोड़ों रुपए बहाया गया.
इसमें सरकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, बल्कि आयोजक मालामाल हुए.
उन्होंने कहा कि राजन जी महाराज की इस कथा में वीवीआईपी व्यवस्था की गई थी. महंगे टिकट लगाए गए. बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक लोग आए. यह कोई राम कथा नहीं था, बल्कि भजन कीर्तन था, जहां भक्ति नहीं, बल्कि लोगों के मनोरंजन के लिये नाच गाना किया गया.
मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है, बल्कि राजन जी महाराज प्राइवेट फर्म हो सकते हैं. वह व्यवसायिक हो सकते हैं.
रायबरेली से राम बरेली नाम बदले जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता बटोरने की साजिश है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रचार कम हुआ राम कथा आयोजक पुलक त्रिपाठी का प्रचार ज्यादा हुआ.
पूर्व विधायक ने कहा कि राजन महाराज प्रेमभूषण के शिष्य हैं. इस समय ज्यादा पॉपुलर हैं. राजा जी खजनवा दे जा... की बात उन्होंने खुद की कमाई के लिये कहा है, वह एक व्यावसायिक व्यक्ति हैं.
राम कथा को प्राइवेट कंपनी का दर्जा देना गलत बात है. अब यह प्रयागराज में कथा कर रहे हैं. यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है. सरकार ने जिसको जिम्मेदारी दी वह मालामाल हुए.
रायबरेली का नाम राम बरेली कहना गलत है. इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, नाम जो बदले गए हैं. रायबरेली बैसवारा की जगह है. अंग्रेजों ने साजिश रचकर बैसवारा को उन्नाव व रायबरेली में बंटवारा किया था. रायबरेली श्रीवास्तव की मूल जगह भी रही.

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