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दो महीने बाद हिमाचल पुलिस के हत्थे चढ़ा कस्टडी से फरार शूटर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के चर्चित पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब दो महीने पहले पुलिस कस्टडी से फरार हुआ मुख्य शूटर अजय कुमार आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. बिलासपुर पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी को हरियाणा के झज्जर जिले से गिरफ्तार किया है. आरोपी को हिरासत में लेकर बिलासपुर लाया जा रहा है, जहां उससे फरारी के दौरान उसकी मदद करने वालों और अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की जाएगी.

दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी झज्जर में छिपा हुआ है. इसके बाद बिलासपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने इलाके की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब यह भी पता लगाएगी कि फरारी के दौरान आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और उसे किसने शरण दी.

पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार

बता दें कि 14 मई को बिलासपुर पुलिस आरोपी अजय को हरियाणा की अदालत में पेशी के लिए लेकर गई थी. अदालत से लौटते समय हरियाणा-दिल्ली सीमा स्थित टिकरी बॉर्डर के पास आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था. इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. मामले में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया गया था और आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी. इसके बाद हरियाणा और दिल्ली के कई संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी.

पुलिस करेगी गहन पूछताछ