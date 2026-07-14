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दो महीने बाद हिमाचल पुलिस के हत्थे चढ़ा कस्टडी से फरार शूटर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

14 मार्च 2025 को होली के दिन बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं.

BUMBER THAKUR FIRING CASE
पुलिस ने झज्जर में दबिश देकर आरोपी को दबोचा (HIMACHAL POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के चर्चित पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब दो महीने पहले पुलिस कस्टडी से फरार हुआ मुख्य शूटर अजय कुमार आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. बिलासपुर पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी को हरियाणा के झज्जर जिले से गिरफ्तार किया है. आरोपी को हिरासत में लेकर बिलासपुर लाया जा रहा है, जहां उससे फरारी के दौरान उसकी मदद करने वालों और अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की जाएगी.

दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी झज्जर में छिपा हुआ है. इसके बाद बिलासपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने इलाके की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब यह भी पता लगाएगी कि फरारी के दौरान आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और उसे किसने शरण दी.

पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार

बता दें कि 14 मई को बिलासपुर पुलिस आरोपी अजय को हरियाणा की अदालत में पेशी के लिए लेकर गई थी. अदालत से लौटते समय हरियाणा-दिल्ली सीमा स्थित टिकरी बॉर्डर के पास आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था. इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. मामले में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया गया था और आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी. इसके बाद हरियाणा और दिल्ली के कई संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी.

पुलिस करेगी गहन पूछताछ

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार (25 वर्षीय) के खिलाफ पुलिस हिरासत से फरार होने का अलग मामला भी दर्ज किया गया है. अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि फरार होने के बाद वह कहां-कहां छिपा रहा, किन लोगों ने उसकी मदद की और क्या वह किसी नई साजिश की तैयारी में था.

क्या है पूरा मामला?

14 मार्च 2025 को होली के दिन बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं. इस हमले में बंबर ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) संजीव गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ पटियाल, तीन शूटरों समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया था. अजय कुमार भी इसी मामले में आरोपी है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे षड्यंत्र से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

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बंबर ठाकुर पर फायरिंग मामला
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