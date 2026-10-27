बीएल कुशवाहा बोले, 'मैं पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं, 'किसी भी पार्टी से बैर नहीं, कोठी तेरी खैर नहीं'
कुशवाहा ने दावा किया कि वह कथित षड्यंत्र की योजना को पूरी तरह विफल कर देंगे.
Published : October 27, 2026 at 10:48 PM IST
धौलपुर : नगर निकाय चुनाव के बाद जिले की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. धौलपुर की कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति एवं पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने टिकट वितरण, जिला प्रमुख पद की लॉटरी और पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा कि वह किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वह कथित राजनीतिक षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे और चारों विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति पर नजर रखेंगे. अपने संबोधन के दौरान बीएल कुशवाहा ने समर्थकों से 'किसी भी पार्टी से बैर नहीं, कोठी तेरी खैर नहीं' के नारे लगवाए.
जिला प्रमुख की लॉटरी और टिकट वितरण पर उठाए सवाल: बीएल कुशवाहा ने बिना नाम लिए एक राजनेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला प्रमुख पद के लिए दोबारा लॉटरी करवाकर अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की सीट निर्धारित करवाई गई. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दलित समाज के लोग भी उनके भाई हैं. उनकी नाराजगी का मुख्य कारण राजनीतिक निर्णयों में उनकी भूमिका और समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के मुद्दे से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीमित जनाधार रखने वाले व्यक्ति को चारों विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण की जिम्मेदारी दी जा रही है, जबकि बड़े सामाजिक जनाधार वाले उनके जैसे नेता से कोई राय नहीं ली जा रही. उन्होंने कहा कि यदि समाज के लोगों के वोट और समर्थन की जरूरत है, तो टिकट वितरण में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए.
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'टिकट भी तुम बांटोगे और जिला प्रमुख भी अपना बनाओगे, यह नहीं चलेगा' : पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि एक ओर उनसे जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जाकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने को कहा जाता है. वहीं दूसरी ओर टिकट वितरण जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय नहीं ली जाती. उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि टिकट वितरण और जिला प्रमुख के चयन में मनमर्जी करने के बाद उनसे राजनीतिक समर्थन की अपेक्षा करना उचित नहीं है. उन्होंने दावा किया कि वह कथित षड्यंत्र की योजना को पूरी तरह विफल कर देंगे और इस संबंध में पार्टी के सामने भी अपनी बात रख चुके हैं.
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'मैं चारों विधानसभा क्षेत्रों को देखूंगा' : कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा था कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में कुशवाहा समाज के मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां टिकट वितरण में उन्हें भूमिका दी जाए, ताकि समाज के लोगों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके. उनके अनुसार, इस मांग पर उन्हें जयपुर बुलाकर केवल अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहने की सलाह दी गई. इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि वह केवल एक विधानसभा क्षेत्र की राजनीति तक सीमित रहने के लिए नहीं आए हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह धौलपुर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे.
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'जिस पार्टी ने मेरे कार्यकर्ता को टिकट दिया, उसके लिए प्रचार करूंगा' : पूर्व विधायक ने कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वे कार्यकर्ता हैं, जो लगातार उनके साथ खड़े रहे हैं और राजनीतिक संघर्ष में उनका साथ देते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस पार्टी से उनके समर्थक और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, वह उनके समर्थन में प्रचार करेंगे. उन्होंने कहा कि उनके लिए पार्टी से ज्यादा महत्व उन लोगों का है, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं. जो लोग उनके समर्थकों के साथ खड़े रहेंगे, वह भी उनका साथ देंगे.
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