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बीएल कुशवाहा बोले, 'मैं पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं, 'किसी भी पार्टी से बैर नहीं, कोठी तेरी खैर नहीं'

पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ( ETV Bharat File Photo )

धौलपुर : नगर निकाय चुनाव के बाद जिले की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. धौलपुर की कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति एवं पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने टिकट वितरण, जिला प्रमुख पद की लॉटरी और पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा कि वह किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वह कथित राजनीतिक षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे और चारों विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति पर नजर रखेंगे. अपने संबोधन के दौरान बीएल कुशवाहा ने समर्थकों से 'किसी भी पार्टी से बैर नहीं, कोठी तेरी खैर नहीं' के नारे लगवाए.