Money Laundering Case : पूर्व विधायक बलजीत यादव को ईडी केस में मिली जमानत
बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत. जमानत पर रिहा करने के आदेश. जानिए पूरा मामला...
Published : November 4, 2026 at 5:10 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने 32 सरकारी स्कूलों के लिए खेल सामग्री खरीद से जुडे ईडी मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश बलजीत यादव की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.
जमानत याचिका में अधिवक्ता चित्रांश सक्सेना ने अदालत को बताया कि प्रकरण में ईडी पूरक आरोप पत्र पेश कर चुकी है. वहीं, अदालत उस पर आरोप भी तय कर चुकी है. ऐसे में अब याचिकाकर्ता से किसी तरह की पूछताछ या अनुसंधान बाकी नहीं है. वह लंबे समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि मामला मनी लॉन्डिंग से जुड़ा गंभीर आर्थिक अपराध है.
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वर्तमान में केस की ट्रायल चल रही है, यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है. इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
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यह है पूरा मामला : बलजीत यादव साल 2018 में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव जीते थे. प्रकरण में एसीबी ने 12 दिसंबर, 2024 को मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने प्रकरण में वित्तीय लेनदेन की जांच आरंभ की थी. प्रारंभिक जांच के बाद ईडी ने गत 3 फरवरी को बलजीत यादव को गिरफ्तार किया था. पूर्व में पहली जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पेश की गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट से बलजीत यादव को राहत नहीं मिली थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई जल्दी पूरी करने को कहा था. इसके बाद ईडी की विशेष अदालत की ओर से बलजीत यादव के खिलाफ मामले में आरोप तय किए थे. इसके बाद यह दूसरी जमानत याचिक पेश की गई. बलजीत यादव के पास बीते दिनों जेल में मोबाइल मिलने के बाद उनका नाम एक बार फिर से चर्चा में आया था.