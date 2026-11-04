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Money Laundering Case : पूर्व विधायक बलजीत यादव को ईडी केस में मिली जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट और पूर्व विधायक बलजीत यादव ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने 32 सरकारी स्कूलों के लिए खेल सामग्री खरीद से जुडे ईडी मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश बलजीत यादव की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.