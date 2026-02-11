दो बड़े मामले: पूर्व विधायक बलजीत यादव का प्रार्थना पत्र खारिज, कोर्ट ने कहा–भुगतान से इनकार नहीं कर सकती रोडवेज
पूर्व विधायक बलजीत यादव ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि मामले में उसकी गिरफ्तारी अवैध है.
Published : February 11, 2026 at 8:22 PM IST
जयपुर: ईडी मामलों की विशेष अदालत ने एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से जुड़े करीब 3.72 करोड़ रुपए की धांधली के मामले में पूर्व विधायक बलजीत यादव की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. प्रार्थना पत्र में बलजीत यादव ने कई आधारों पर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था. वहीं अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को भी 28 फरवरी तक बढा दिया है.
प्रार्थना पत्र में कहा कि मामले में उसकी गिरफ्तारी अवैध है. ईडी प्रकरण में खरीदे गए सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है. सामान के बदले हुए कुल भुगतान की समान राशि का मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे हो सकता है. इसके अलावा ईडी की ओर से दिए गए समन का जवाब भी उनकी ओर से दिया गया है, लेकिन ईडी ने उन्हें नहीं माना. इसके अलावा एसीबी के मूल केस में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है. ऐसे में ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती. इसलिए उसकी गिरफ्तारी अवैध है. वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा ने कहा कि हाईकोर्ट ने एसीबी केस में गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. जबकि यह ईडी अलग जांच एजेंसी है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराध में जांच कर रही है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है.
पढ़ें: MLA फंड घोटाल: बलजीत यादव को ईडी अदालत ने 10 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा
मामले के अनुसार ईडी ने गत वर्ष 24 जनवरी को जयपुर, दौसा और बहरोड़ में बलजीत यादव से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था. यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई थी. जांच में सामने आया कि साल 2021-22 के दौरान बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट की खरीद की गई थी. आरोप है कि खेल किट की खरीद के नाम पर एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से करीब 3.72 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया. मामले में एसीबी ने पहले की एफआईआर दर्ज की थी और उसके आधार पर ईडी ने जांच आरंभ करते हुए बलजीत यादव को गिरफ्तार किया था.
पढ़ें: बलजीत यादव तीन दिन की रिमांड पर, बोले- हाईकोर्ट स्टे के बावजूद ईडी ने किया गिरफ्तार, जीतकर आएंगे
आर्थिक हालात का बहाना कर बकाया भुगतान से इनकार नहीं कर सकती रोडवेज: राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज से रिटायर कर्मचारी को बकाया भुगतान से जुड़े मामले में कहा है कि आर्थिक हालात का बहाना बनाकर रोडवेज बकाया भुगतान से इनकार नहीं कर सकती है. रोडवेज को अपने वित्तीय प्रबंधन को सुधारना चाहिए, लेकिन खराब प्रबंधन का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण को लेकर लोक अदालत में तय किए गए ब्याज सहित याचिकाकर्ता को बकाया भुगतान करने को कहा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश मोहन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
पढ़ें: पूर्व विधायक बलजीत यादव ईडी का शिकंजा, विधायक कोष से घटिया खेल सामग्री की आपूर्ति व घोटाले का आरोप
अदालत ने कहा कि यदि रोडवेज अपने कुप्रबंधन को लेकर सतर्क है, तो उसे पहले अपने प्रशासनिक कार्यो पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए. अदालत ने कहा कि चालक, परिचालक तथा अन्य कर्मचारी रोडवेज की रीढ हैं, जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बनाए हुए हैं. याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2014 में रोडवेज से वीआरएस लिया था. वहीं साल 1998 से साल 2011 के बीच साप्ताहिक अवकाश सहित ओवर टाइम आदि के बकाया भुगतान को लेकर मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में गया.
लोक अदालत ने 12 दिसंबर, 2015 को दोनों पक्षों में समझौता कराते हुए 6 फीसदी ब्याज सहित 9 माह में बकाया भुगतान करने को कहा. इसके बाद भी उसे पूरा भुगतान नहीं किया गया. वहीं रोडवेज की ओर से कहा गया कि साल 2021 के परिपत्र के तहत निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उपलब्ध बजट के आधार पर भुगतान की प्राथमिकताएं तय की गई हैं. जिसके कारण कुछ भुगतान लंबित रह जाते हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कहा कि रोडवेज वित्तीय हालत के चलते रिटायर कर्मचारी का बकाया भुगतान नहीं रोक सकता. इसके साथ ही अदालत ने रोडवेज को बकाया भुगतान करने को कहा है.