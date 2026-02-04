बलजीत यादव तीन दिन की रिमांड पर, बोले- हाईकोर्ट स्टे के बावजूद ईडी ने किया गिरफ्तार, जीतकर आएंगे
बहरोड़ के पूर्व विधायक पर विधायक निधि से स्कूलों में खेल सामग्री सप्लाई में घोटाले का है आरोप.
Published : February 4, 2026 at 7:36 PM IST
जयपुर: बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीन दिन के रिमांड पर सौंपा गया है. अब ईडी उन्हें 7 फरवरी को वापस कोर्ट में पेश करेगी. बलजीत यादव ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया और खुद को कलियुग का अभिमन्यु कहा. उन्होंने दावा किया कि वे इस चक्रव्यूह से बचकर निकलेंगे. ईडी ने बलजीत यादव को मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया था. उन पर 2018 से 2023 तक विधायक रहते विधायक निधि से स्कूलों में खेल सामग्री में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप हैं. इनकी ईडी धनशोधन अधिनियम के तहत जांच की जा रही है.
यादव बोले-ईडी ने उड़ाई संविधान की धज्जियां: पूर्व विधायक बलजीत यादव ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा, सत्यमेव जयते, हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है. ईडी ने इस मामले में संविधान की धज्जियां उड़ाई है. उन्होंने खुद को कलयुग का अभिमन्यु कहा. वे बोले कि कि वे जीतकर बाहर निकलेंगे. इससे पहले उनकी पेशी के दौरान करीब चार घंटे बहस हुई. पेशी के बाद जब ईडी के अधिकारी बलजीत यादव को वापस ले जा रहे थे तो उनके समर्थकों ने पक्ष में नारेबाजी भी की.
पिछले साल तीन समन, जांच में नहीं किया सहयोग: ईडी की वकील अपेक्षा तिवाड़ी ने कहा कि आरोपी को साल 2025 में ईडी ने तीन बार समन जारी किए थे, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया. इसके चलते ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है. ईडी ने आरोपी को छह दिन की रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई थी. इसे स्वीकार करते हुए आरोपी को तीन दिन की रिमांड पर सौंपा गया है. अब 7 फरवरी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आरोपी ने ईडी की गिरफ्तारी को भी चुनौती दी और कहा कि यह गिरफ्तारी ही अवैधानिक है. दोनों पक्षों की दलील सुनी गई है. हालांकि, इस बारे में अभी कोर्ट ने आदेश पारित नहीं किया है.
बचाव पक्ष-हर बार जांच में सहयोग: बलजीत यादव के वकील भानुप्रकाश शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर तीन दिन का रिमांड स्वीकृत किया है. अब ईडी उन्हें 7 फरवरी को वापस कोर्ट में पेश करेगी. इस मामले में मूल एफआईआर में पहले से हाईकोर्ट का स्टे था. ईडी ने अपने मामले में उन्हें गिरफ्तार किया. उनका कहना है कि ईडी ने जब भी समन के जरिए उन्हें बुलाया, वे पेश हुए हैं. वे हर बार जांच में सहयोग करने को तैयार रहे, फिर भी ईडी ने जानबूझकर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की है.
स्वास्थ्य के अनुरूप दें पौष्टिक भोजन: उन्होंने बताया कि बलजीत यादव की ओर से आज कोर्ट में एप्लिकेशन लगाई गई है. इसमें उन्हें घर के भोजन की सुविधा मुहैया करवाने की अनुमति मांगी गई थी. इस पर कोर्ट ने कहा है कि बलजीत के स्वास्थ्य के अनुरूप पौष्टिक भोजन की सुविधा दी जाए. बलजीत को ईडी ने मंगलवार रात शाहजहांपुर के पास से हिरासत में लिया था. जयपुर लाकर गिरफ्तार किया गया. वे 2018 से 2023 तक बहरोड़ से निर्दलीय विधायक रहे हैं. उन पर विधायक निधि से स्कूलों में खेल सामग्री की सप्लाई में घोटाले का आरोप है.
