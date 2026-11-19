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पूर्व विधायक अनूप नाग पर अभद्रता का आरोप, पुतला दहन कर जताया विरोध, अंतागढ़ कांग्रेस में मचा घमासान

पूर्व विधायक अनूप नाग पर अभद्रता का आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : कांकेर जिले के अंतागढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है.पूर्व विधायक अनूप नाग पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गेश ठाकुर ने सार्वजनिक स्थान पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, अनूप नाग ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है. विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक का पुतला दहन कर विरोध जताया. दूसरी ओर, अनूप नाग ने भी पूरे मामले में न्यायालय जाने की बात कही है.





क्या है पूरा मामला ?

अंतागढ़ के गोल्डन चौक में हुई कथित घटना के बाद विवाद शुरू हुआ.ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दुर्गेश ठाकुर कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ थाने पहुंचे और अनूप नाग के खिलाफ अभद्र व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई. ठाकुर का आरोप है कि पूर्व विधायक ने सार्वजनिक रूप से उनके साथ अभद्रता की. इधर, पूर्व विधायक अनूप नाग ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है. उनका कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ही कुछ लोग उनके खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक झूठी शिकायतें पहुंचाते रहे हैं.लगातार हो रहे दुष्प्रचार से नाराज होकर ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था.अब वह कांग्रेस में वापसी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक हालिया घटनाक्रम में उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है.