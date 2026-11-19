पूर्व विधायक अनूप नाग पर अभद्रता का आरोप, पुतला दहन कर जताया विरोध, अंतागढ़ कांग्रेस में मचा घमासान
कांकेर में पूर्व विधायक अनूप नाग के खिलाफ अभद्रता का आरोप लगा है.इसकी शिकायत थाने में की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 1:17 PM IST
कांकेर : कांकेर जिले के अंतागढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है.पूर्व विधायक अनूप नाग पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गेश ठाकुर ने सार्वजनिक स्थान पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, अनूप नाग ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है. विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक का पुतला दहन कर विरोध जताया. दूसरी ओर, अनूप नाग ने भी पूरे मामले में न्यायालय जाने की बात कही है.
क्या है पूरा मामला ?
अंतागढ़ के गोल्डन चौक में हुई कथित घटना के बाद विवाद शुरू हुआ.ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दुर्गेश ठाकुर कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ थाने पहुंचे और अनूप नाग के खिलाफ अभद्र व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई. ठाकुर का आरोप है कि पूर्व विधायक ने सार्वजनिक रूप से उनके साथ अभद्रता की. इधर, पूर्व विधायक अनूप नाग ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है. उनका कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ही कुछ लोग उनके खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक झूठी शिकायतें पहुंचाते रहे हैं.लगातार हो रहे दुष्प्रचार से नाराज होकर ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था.अब वह कांग्रेस में वापसी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक हालिया घटनाक्रम में उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है.
कोयलीबेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अपनी इच्छा से पार्टी को पत्र लिखकर उनकी कांग्रेस में वापसी का समर्थन किया था. लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारी की तैयारी कर रहे कुछ नेता उनकी वापसी का विरोध कर रहे हैं. इसी विरोध के कारण कोयलीबेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष पर दबाव बनाकर थाने में आवेदन दिलवाया गया और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है- अनूप नाग,पूर्व विधायक अंतागढ़
हालांकि, कोयलीबेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल दर्रो ने अनूप नाग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के ही कुछ लोगों ने उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए थे. वहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी रूपसिंग पोटाई ने भी पूरे मामले में अपना पक्ष रखा.विवाद के बीच कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनूप नाग का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया.
पार्टी में अनुशासन और संगठन की मर्यादा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं की जाएगी- दुर्गेश ठाकुर,अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी
फिलहाल अंतागढ़ कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.एक ओर थाने में शिकायत और पुतला दहन हुआ है, तो दूसरी ओर अनूप नाग ने न्यायालय जाने की चेतावनी दी है.ऐसे में इस पूरे विवाद को आगामी विधानसभा चुनाव की दावेदारी और अनूप नाग की कांग्रेस में वापसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है.अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस अंदरूनी विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाता है.
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