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पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ नौतनवा तहसील क्यों घेरी?, जानिए

महाराजगंज: महराजगंज के नौतनवा में 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने तहसील परिसर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिनों में कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को नौतनवा तहसील परिसर में उस समय छावनी में तब्दील गई. जब पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में पहुंच गए. उन्होंने अपने कार्यालय से तहसील तक जुलूस निकालते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं, स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात रही और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया.



पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि नौतनवा क्षेत्र में 50 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर खेती शुरू कर दी है. मामले में तहसील, जिला प्रशासन और यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है. उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं.



प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सख्ती बरतते हुए केवल अमनमणि त्रिपाठी को ही तहसील परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी. उन्होंने एसडीएम नवीन कुमार को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. एसडीएम ने मामले में कमेटी बनाकर जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया.

