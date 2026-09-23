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योगेंद्र साव का सीएम हेमंत सोरेन पर फिर हमलाः CGL में 500 करोड़ के घोटाले का किया दावा

रांचीः झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार कैसे हुई. इससे साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने असम चुनाव और पश्चिम बंगाल चुनाव का भी हवाला दिया. साथ ही सीजीएल परीक्षा में 500 करोड़ के घपले का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने मंत्री सुदिव्य कुमार के असमय निधन पर भी सवाल उठाया है.

JSSC-CGL में 500 करोड़ के घोटाले का दावा

योगेंद्र साव ने कहा कि JSSC-CGL और JPSC की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्र लंबे समय से परेशान हैं. मामला न्यायिक प्रक्रिया से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. इसी बीच उन्होंने JSSC-CGL में 500 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा किया और कहा कि उनके पास इससे जुड़े पुख्ता सबूत हैं.

उनके मुताबिक, कई लोग उन्हें फोन कर दस्तावेज और अन्य जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों को उचित मंच पर रखा जाएगा. पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा जांच एजेंसियों से मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है और जांच अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने पूरे मामले की जांच CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की.

राज्यसभा चुनाव में हार पर हेमंत सोरेन से सवाल

योगेंद्र साव ने राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या में विधायक होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी की हार कई सवाल खड़े करती है. कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 58 विधायकों के नेता थे, तो यह जानना जरूरी है कि आखिर वोट कहां गया.