UP के पूर्व मंत्री के बेटे को पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर घोषित किया; मेरठ कोतवाली में लगानी होगी हाजिरी
हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद अब उसका विदेश जाना और छिपना मुमकिन नहीं होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 12:41 PM IST
मेरठ: यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मेरठ पुलिस ने फिरोज कुरैशी उर्फ भूरा को कोतवाली थाने का आधिकारिक हिस्ट्रीशीटर घोषित कर दिया है. आरोपी अब पुलिस की कड़ी निगरानी में रहेगा. हर महीने थाने में हाजिरी भी देनी होगी.
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ समय पहले सराय बहलीम निवासी फिरोज उर्फ भूरा अपने साथियों के साथ सलमान गिरोह के शूटर और हिस्ट्रीशीटर असलम पहलवान के घर पहुंचा था. वहां उसने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
इस विवाद की जड़ लगभग 500 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी और पैसों के लेनदेन से जुड़ी बताई जा रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आगरा जेल में बंद आरोपी दिलशाद मलिक की 'सेटिंग' कराने के लिए उसके भाई शहजाद ने 10 लाख रुपए दिए थे. रकम वापस न मिलने पर असलम पहलवान के जरिए वसूली का प्रयास किया गया. इसके बाद विवाद बढ़ने पर यह फायरिंग की घटना सामने आई.
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि फिरोज उर्फ भूरा का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है. फिरोज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, सील मकान में अवैध प्रवेश और पासपोर्ट नवीनीकरण में फर्जीवाड़े समेत कुल 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नवंबर 2022 में अवैध मीट फैक्ट्री और उससे जुड़े मुकदमों में गिरफ्तारी के बाद वह करीब 96 दिन जेल में रहा था. इसके बाद सितंबर 2026 में असलम पहलवान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में उसे दोबारा जेल भेजा गया था.
वर्तमान में वह अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर है, लेकिन हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद अब उसका विदेश जाना और छिपना मुमकिन नहीं होगा. बीट कांस्टेबल लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे.
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