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UP के पूर्व मंत्री के बेटे को पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर घोषित किया; मेरठ कोतवाली में लगानी होगी हाजिरी

UP के पूर्व मंत्री के बेटे को पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर घोषित किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मेरठ पुलिस ने फिरोज कुरैशी उर्फ भूरा को कोतवाली थाने का आधिकारिक हिस्ट्रीशीटर घोषित कर दिया है. आरोपी अब पुलिस की कड़ी निगरानी में रहेगा. हर महीने थाने में हाजिरी भी देनी होगी.

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ समय पहले सराय बहलीम निवासी फिरोज उर्फ भूरा अपने साथियों के साथ सलमान गिरोह के शूटर और हिस्ट्रीशीटर असलम पहलवान के घर पहुंचा था. वहां उसने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.