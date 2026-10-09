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विश्वेंद्र सिंह की अपनी ही पार्टी को नसीहत, बोले- राजस्थान कांग्रेस राम भरोसे

राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह ( Photo - Vishvendra Singh Social media )

जयपुर/भरतपुर : राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. शुक्रवार सुबह फेसबुक पर लिखे एक लंबे पत्र में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व, संगठन की स्थिति और वरिष्ठ नेताओं के सम्मान को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर शासन किया, उसकी राजस्थान में आज कोई धणी-धोरी नहीं है और पार्टी राम भरोसे हो गई है.