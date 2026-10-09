विश्वेंद्र सिंह की अपनी ही पार्टी को नसीहत, बोले- राजस्थान कांग्रेस राम भरोसे
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विश्वेंद्र सिंह एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं .
Published : October 9, 2026 at 11:10 AM IST
जयपुर/भरतपुर : राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विश्वेंद्र सिंह ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. शुक्रवार सुबह फेसबुक पर लिखे एक लंबे पत्र में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व, संगठन की स्थिति और वरिष्ठ नेताओं के सम्मान को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर शासन किया, उसकी राजस्थान में आज कोई धणी-धोरी नहीं है और पार्टी राम भरोसे हो गई है.
नेता जिस डाल पर बैठते हैं, उसी को काटते हैं : विश्वेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए लिखा कि पार्टी के नेता जिस डाल पर बैठते हैं, उसी को काटते हैं. उन्होंने कहा कि स्वाभिमानी व्यक्तियों का अब पार्टी में दम घुट रहा है. प्रदेश कांग्रेस के कर्ताधर्ताओं को अहम और वहम की राजनीति से बाहर निकलना होगा, अन्यथा पार्टी का रहा-सहा सब भी खत्म हो जाएगा. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में अब वरिष्ठता का कोई मान-सम्मान नहीं रह गया है. युवाओं को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की भी कोई स्पष्ट सोच नजर नहीं आती. उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से इन मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की.
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चापलूसी कभी नहीं करूंगा : सोशल मीडिया पर जारी अपने पत्र में विश्वेंद्र सिंह ने सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका और राजनीतिक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद और मंत्री सहित उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे उन्होंने ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ निभाया. उनके अनुसार, उन्होंने हमेशा सही का साथ दिया और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की आवाज को परमात्मा का आदेश मानते हुए सेवा की.
उन्होंने लिखा कि जो कहा, मुंह पर कहा और जो किया, जनहित में किया. अपने पूर्वजों की मान-मर्यादा, व्यक्तिगत स्वाभिमान और सिद्धांतों को अपने फैसलों का आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि वफादारी की कीमत कई बार चुकानी पड़ी, लेकिन वे अपने उसूलों पर कायम रहे. विश्वेंद्र सिंह ने चापलूसी से दूर रहने और कार्यकर्ताओं के बीच बने रहने की बात दोहराई. उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को बेदाग बताते हुए कहा कि उनका जीवन खुली किताब रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके दिल और घर के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुले रहे हैं और आगे भी खुले रहेंगे.
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राजनीतिक भविष्य का फैसला जनता पर छोड़ा : पत्र के अंत में विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है. उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में बिताया. उन्हें केवल जनता का प्यार और स्नेह चाहिए. अपने इष्ट गिरिराज महाराज के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने सत्य के मार्ग पर बने रहने की प्रार्थना की. पूर्व मंत्री ने अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला भी जनता पर छोड़ते हुए कहा कि जनता का जो भी आदेश होगा, उसे वे शिरोधार्य करेंगे. उनके इस बयान को राजस्थान कांग्रेस के भीतर चल रही नाराजगी के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है.
अनुशासन समिति के नोटिस के बीच आया बयान : विश्वेंद्र सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उन्हें कांग्रेस की अनुशासन समिति की ओर से नोटिस दिए जाने का मामला चर्चा में है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, समिति ने 2 अक्टूबर को उन्हें नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब देने का समय दिया था. नोटिस की निर्धारित समय-सीमा पूरी होने के बीच उनका यह नया पत्र सामने आया है. हालांकि, इस पत्र में उन्होंने नोटिस के जवाब या अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. उन्होंने मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व, संगठन की कार्यशैली, वरिष्ठता के सम्मान और अपने राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर अपनी बात रखी है.
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