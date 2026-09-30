ETV Bharat / state

भरतपुर-डीग में निकाय चुनाव की हार पर फूटा विश्वेन्द्र का गुब्बार, बोले—चहेतों को टिकट देने से डूबी कांग्रेस, जानिए किनके लिए किया कब्र का जिक्र

विश्वेन्द्र सिंह , पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Bharatpur )