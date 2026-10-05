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आजम खान के परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य; यूपी में नए सियासी समीकरण की हलचल तेज

रामपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के आवास पहुंचे. यहां उन्होंने आजम खान की पत्नी डॉ. ताजीन फातिमा और बेटे अदीब आजम खान से मुलाकात की. परिवार से हुई इस मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला. दावा किया कि 2027 में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा.