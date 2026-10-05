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आजम खान के परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य; यूपी में नए सियासी समीकरण की हलचल तेज

स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी. अब आजम के परिवार से मिले हैं.

रामपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य.
रामपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2026 at 7:04 AM IST

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रामपुर: अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के आवास पहुंचे. यहां उन्होंने आजम खान की पत्नी डॉ. ताजीन फातिमा और बेटे अदीब आजम खान से मुलाकात की. परिवार से हुई इस मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला. दावा किया कि 2027 में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा.

आजम खान के परिवार से काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन मुलाकात में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि मुलाकात सियासी नजरिए से अहम मानी जा रही है.

स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान. (Video Credit: ETV Bharat)

आजम खान इन दिनों जेल में हैं. ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का उनके घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात करना राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बना है. हाल ही में मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी.

मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. सपा नेता आजम खान के साथ दुश्मनी निकाल रही है. इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है.

राजनीति में बदले की भावना से काम करना भाजपा के चेहरे को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी और 2027 में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा.

स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को यूपी की सियासत में 2027 के चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. स्वामी प्रसाद मौर्य की आजम खान के परिवार से मुलाकात आने वाले दिनों में किसी बड़े सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रही है. फिलहाल, इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मुलाकात और बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयान ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है.

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