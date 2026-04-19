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मुजफ्फरनगर में मां-बेटी से छेड़छाड़, पूर्व मंत्री के बेटे सहित 2 गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना पुलिस ने मां-बेटी से अभद्रता और छेड़छाड़ करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में एसपी सिटी अमृत जैन ने घटना और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी साझा की है. आरोप है कि इस वारदात को अंजाम देने वालों में बीजेपी के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा भी शामिल है.

एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि नई मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मां-बेटी को अपशब्द कहने और छेड़छाड़ करने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया और घटना क्षेत्र के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले गए. उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने दबिश देकर कुछ ही घंटे में दोनों मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया.

एसपी सिटी ने बताया कि इस मामले में थाना नई मंडी में मुकदमा अपराध संख्या 191/26 दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है. बताया जा रहा है कि शनिवार को पीड़ित पक्ष ने थाना नई मंडी में शिकायत दर्ज कराई थी.