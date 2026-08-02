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High Command in Rajasthan : धारीवाल बोले- राजस्थान में गहलोत ही हाईकमान, अपने बयान पर कायम...

धारीवाल ने मंत्री रहते हुए गहलोत को बताया था कांग्रेस का आलाकमान. अब ये बड़ा बयान आया सामने. जानिए पूरा मामला...

Shanti Dhariwal Big Statement
पूर्व मंत्री शांति धारीवाल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 2:43 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में भले ही एकजुटता के लाख दावे किए जाते हों, लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है. हाल ही में आदिवासी अंचल के कार्यकर्ताओं की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर कथित जॉइनिंग के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.

डोटासरा ने गहलोत का नाम लिए बगैर उन पर कई तंज कसे थे, साथ ही यह भी कहा था कि वो अपनी आखिरी सांस तक किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि कांग्रेस का ही नारा लगाएंगे. साथ ही डोटासरा ने पूर्व मंत्री और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी निशाने पर लिया था.

इस मामले के बाद अब राजस्थान कांग्रेस की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां इस मामले में सफाई देते हुए एकजुटता के दावे किए थे, तो वहीं अब अशोक गहलोत के ही करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का बयान भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

शांति धारीवाल ने शुक्रवार को कोटा में एक रैली के बाद मीडिया से बातचीत मे एक बार फिर अशोक गहलोत को हाईकमान बताकर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ही चुनौती दे डाली. धारीवाल का यह बयान कांग्रेस के सियासी हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

पढ़ें : BAP कार्यकर्ताओं की गहलोत के यहां जॉइनिंग पर भड़के डोटासरा, बोले- व्यक्तिवादी पूजा से कांग्रेस ने बहुत नुकसान झेला

धारीवाल ने शुक्रवार को कोटा में कहा था कि राजस्थान में तो अशोक गहलोत थी हाईकमान हैं. मैं आज भी अपने इस बयान पर कायम हूं. दिल्ली का आलाकमान अलग है. वो सबसे बड़ा आलाकमान है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस का आलाकमान तो अशोक गहलोत हैं. क्या कारण है कि कोई भी कार्यकर्ता जयपुर में पैर रखता है तो उसका दूसरा पैर अशोक गहलोत के बंगले पर ही जाता है. अशोक गहलोत के बंगले पर लोग क्यों जाते हैं, चाहे वो ट्रेन से आए, बस से आए या फिर कार से आए. उतरते ही सबसे पहले अशोक गहलोत के आवास पर जाता है, इसके क्या कारण हैं.

26 सितंबर 2022 को भी दिया था यही बयान : शांति धारीवाल ने 26 सितंबर 2022 को भी मंत्री रहते हुए अस्पताल रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत को हाईकमान बताया था. उससे एक दिन पहले पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को अशोक गहलोत के आवास से बैरंग लौटना पड़ा था. जब गहलोत गुट के 100 से ज्यादा विधाय बैठक में शामिल नहीं हुए थे और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को जाकर अपने इस्तीफे सौंप दिए थे, तब केंद्रीय पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रायशुमारी करने आए थे. उसके अगले ही दिन धारीवाल ने मीडिया में अशोक गहलोत को हाईकमान बताया था.

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हालांकि, इस बयान के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से धारीवाल को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया था. साथ ही दिल्ली तलब किया गया था. धारीवाल के साथ ही तत्कालीन मंत्री महेश जोशी और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ को भी नोटिस जारी किए गए थे.

धारीवाल के बयान ने नई बहस से छेड़ी : वहीं, शांति धारीवाल के इस बयान ने पार्टी में नई बहस छेड़ दी है. पार्टी में गुटबाजी को लेकर कार्यकर्ताओं में भी मायूसी छा रही है. यह गुटबाजी ऐसे समय में सामने आ रही है जब निकाय और पंचायत चुनाव सिर पर हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि निकाय और पंचायत चुनाव में गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

डोटासरा बोले- 'ऐरे गैरे, नत्थू खैरे' से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए : इससे पहले 30 जुलाई को आदिवासी कार्यकर्ताओं की पीसीसी मुख्यालय में जॉइनिंग के दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि पुष्कर दौरे पर आए राहुल गांधी ने कहा था कि डोटासरा और टीकाराम जूली अच्छा काम कर रहे हैं. अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मौजूदगी में राहुल गांधी ने मेरे काम की तारीफ की, इसलिए मुझे 'ऐरे-गैर नत्थू खैरे' के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. इस पर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और अशोक गहलोत सरकार में बंजर भूमि बोर्ड के अध्यक्ष रहे संदीप चौधरी ने भी डोटासरा का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर लिखा था कि 'ऐरे-गैर नत्थू खैरे' कुछ भी बन जाता है तो पागल हो जाता है.

ऐसे बयानों से पार्टी को होगा नुकसान : वहीं, इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह की बयान बाजी करेंगे तो इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा. आगामी दिनों में निकाय पंचायत चुनाव होने हैं. पार्टी अगर धड़ों में बंटी रहेगी तो फिर किस तरह से चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि बयानबाजी का असर सीधे जिलों में भी देखने को मिलता है, जहां जिलों में भी कार्यकर्ता धड़ों में बैठे हुए हैं.

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अगर किसी की कोई नाराजगी है तो पार्टी फोरम पर उस बात को बोलना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है. इस तरह की बयानबाजी होगी तो इसका संदेश लोगों में गलत जाएगा. पार्टी हाईकमान को इस मामले में संज्ञान लेते हुए नेताओं के बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए.

वहीं, इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी महासचिव आरसी चौधरी ने धारीवाल के बयान को उनका निजी बयान बताया है. उनका कहना है कि कोई भी नेता उनके बयान से सहमत नहीं है, सबके अपनी अपनी निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में अध्यक्ष का पद ही सर्वोच्च होता है. मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सबके हाईकमान है. संगठन चुनाव के जरिए देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका चुनाव किया है. उन्होंने यह बयान किस संदर्भ में दिया है, यह तो वही जानें, लेकिन इस तरह का बयान ठीक नहीं है.

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