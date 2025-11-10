जामताड़ा में दिशा की बैठक को पूर्व मंत्री सत्यानंद झा ने बताया खानापूर्ति, बोले- झारखंड में चरम पर है भ्रष्टाचार!
पूर्व मंत्री सत्यानंद झा ने जामताड़ा में आयोजित दिशा की बैठक को खानापूर्ति बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है.
Published : November 10, 2025 at 6:08 PM IST
जामताड़ा: झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा ने जामताड़ा में आयोजित दिशा की बैठक को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक को खानापूर्ति बताया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रदेश में बालू एवं कोयला का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और पदाधिकारी चुप बैठे हुए हैं.
खानापूर्ति है दिशा की बैठक: पूर्व मंत्री
पूर्व मंत्री ने जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दिशा की बैठक को महज एक खानापूर्ति करार दिया है. उन्होंने कहा कि बैठक पारदर्शी होनी चाहिए. बंद कमरे में दिशा की बैठक होती है और मीडिया को अलग रखा जाता है, ऐसी क्या गुप्त बैठक है कि मीडिया को अलग रखा गया है.
भ्रष्टाचार का लगाया आरोप
पूर्व मंत्री सत्यानंद झा ने दिशा की बैठक को खानापूर्ति बताते हुए जामताड़ा जिले में भ्रष्टाचार एवं अवैध कारोबार बढ़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिचौलिए हावी हैं. माफिया पदाधिकारी से मिले हुए हैं और पदाधिकारी नेता से मिले हुए है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जामताड़ा जिले में अवैध बालू, कोयला, पशु तस्करी का कारोबार खुलेआम चल रहा है और पदाधिकारी शांत बैठे हैं. यहां तक कि उन्होंने मनरेगा में भी लूट का आरोप लगाते हुए बताया कि बिना पैसा पगड़ी से कोई योजना काम नहीं करता है.
जिला प्रशासन को किया चैंलेज
इन सब आरोपों के बाद पूर्व मंत्री ने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि नाला विधानसभा में चकनाय पाडा में करोड़ों की योजना में घोटाला हुआ है. एक ही शख्स को सरकारी जमीन पर दो जगह आवास दिया गया है. उन्होंने चैलेंज करते हुए बताया कि जांच हो जाए और अगर इसमें किसी भी तरह की जानकारी गलत पाई जाए तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा.
दरअसल, जामताड़ा जिला समाहरणालय के सभागार भवन में दिशा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, सारठ विधायक और मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए थे. बैठक में मीडिया को अलग रखा गया था. इसी दौरान पूर्व मंत्री सत्यानंद झा ने जिला समाहारणलय परिसर में ही मीडिया से वार्ता करते हुए बयान दिया.
ये भी पढ़ें- झारखंड में लक्ष्य से काफी दूर कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर कार्यक्रम, बंधु तिर्की ने नेताओं को सुनाई टो टूक
राहुल-सोनिया गांधी पर सीपी सिंह के विवादित बयान से भड़की कांग्रेस, बोले- अपनी मर्यादा न लांघे बीजेपी विधायक
घाटशिला उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का छलका दर्द, फफक-फफक कर रोए, जानें वजह