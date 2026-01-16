पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का आरोप, SIR में काट रहे अल्पसंख्यक और दलित वोटर्स के नाम
गहलोत सरकार में मंत्री रहे सालेह ने कहा कि पोकरण में अल्पसंख्यकों के साथ एससी-एसटी, ओबीसी मतदाताओं के नाम काटे जाने का पता चला है.
Published : January 16, 2026 at 2:19 PM IST
जैसलमेर: पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुर्नरीक्षण (SIR) में पोकरण और जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी शिकायतों के आधार पर अल्पसंख्यक, एससी-एसटी और ओबीसी मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. झूठी शिकायतें कर लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है.
पोकरण के पूर्व विधायक सालेह मोहम्मद ने कहा कि मतदाता सूचियों की अंतिम ड्राफ्ट सूची तैयार होने के बाद जिले और खासकर पोकरण क्षेत्र में अल्पसंख्यक, एससी-एसटी और ओबीसी के लोगों के अंतिम ड्राफ्ट सूची में नाम आने के बाद अन्य लोगों से फर्जी शिकायतें कराई जा रही है. इन शिकायतों के आधार पर अल्पसंख्यक, एससी-एसटी व ओबीसी मतदाताओं वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है. जब अंतिम ड्राफ्ट सूची का काम पूरा हो चुका और सम्बंधित के हस्ताक्षर हो चुके हैं. तब कुछ दिन पूर्व से इस प्रकार की शिकायतें कर लोगों को परेशान किया जा रहा है.
पढ़ें:मतदाता सूची विवाद: कांग्रेस ने CEO से की शिकायत, लगाया ये बड़ा आरोप
पूर्व सरपंच तक के नाम काटे: पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि कई जगह ऐसे लोगों के नाम काटे गए, जो लंबे समय से वहां निवासरत हैं और उस जगह से पूर्व में कई बार सरपंच या अन्य पदों पर रहे हैं. उनकी भी शिकायतें कर नाम काटे गए. ऐसी शिकायतें करने वालों से संपर्क किया तो वे मुकर गए कि हमने ऐसी कोई शिकायत नहीं की. जिसने भी ऐसी शिकायतें की, वे पूरी तरह झूठी और फर्जी हस्ताक्षर के जरिए की गई. प्रशासन को गुमराह किया. जिसके नाम से शिकायत की, उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें भी परेशान किया जा रहा है.
झूठी शिकायतों की जांच करें: पूर्व मंत्री ने कहा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े तमाम अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी को चाहिए कि वे ऐसी झूठी व भ्रामक शिकायतें करने वालों की जांच करें. इससे लोग परेशान हैं. सरकारी मशीनरी को भी परेशान किया जा रहा है. पोकरण क्षेत्र में कई जगह से फर्जी शिकायत के आधार पर नाम काटे गए हैं.
पढ़ें: SIR पर रार ! गहलोत के बयान पर राठौड़ और गोदारा का पलटवार, कहा मुद्दा विहीन कांग्रेस भ्रम फैला रही है