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पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा सरकार को घेरा, 'पावर और ट्रांसमिशन लॉसेस की भरपाई के लिए आम जनता से वसूली'

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में बिजली के दामों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि विद्युत मंडल को लगातार चौथी बार बिजली दरों में वृद्धि करनी पड़ी?

रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य है और यहां से अन्य राज्यों को भी बिजली आपूर्ति की जाती है. इसके बावजूद प्रदेश के उपभोक्ताओं पर बार-बार बिजली शुल्क बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत मंडल की पावर लॉसेस और ट्रांसमिशन लॉसेस की भरपाई आम जनता से वसूली कर की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

बेमेतरा में रविंद्र चौबे की पीसी (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसान खाद बीज की समस्या से पहले से ही हैं परेशान:रविंद्र चौबे

पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में खरीफ सीजन चल रहा है और किसान पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे हैं.खाद की कमी, डीजल की उपलब्धता में दिक्कत और अब बिजली दरों में बढ़ोतरी ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है. इसका सीधा असर खेती-किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है.

बिजली बिल में बढ़ोतरी पर रविंद्र चौबे (ETV Bharat Chhattisgarh)

12 साल बेमिसाल महज दिखावा: रविंद्र चौबे

पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार के 12 साल बेमिसाल अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार विकास और खुशहाली के दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है. किसान, मजदूर और युवा वर्ग सभी परेशान हैं. बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं और महंगाई लगातार आम लोगों की कमर तोड़ रही है. कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ाए गए विद्युत शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की है.