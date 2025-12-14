ETV Bharat / state

"कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद", भिवानी में बोले पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, हरियाणा CM की तारीफ की

भिवानी पहुंचे पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ( Etv Bharat )