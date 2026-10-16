SIR के विरोध पर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा-देश की जनता को किया जा रहा गुमराह
पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने एसआईआर को जरूरी बताया है. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 16, 2026 at 4:20 PM IST
देवघर:मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर देश में सियासी घमासान जारी है. विपक्ष जहां इसका विरोध कर रहा है, वहीं भाजपा नेता विपक्ष के विरोध पर सवाल उठा रहे हैं. इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता रणधीर सिंह ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.
भाजपा नेता रणधीर सिंह ने कहा कि दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ हो रहा विरोध उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मतदाताओं की पहचान और मतदाता सूची की जांच की प्रक्रिया पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार विपक्ष इस मुद्दे पर नकारात्मक राजनीति कर रहा है.
आदिवासियों की घटती आबादी पर आंदोलन की तैयारी
पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि भाजपा अब संथाल परगना में एसआईआर से जुड़े मुद्दे और आदिवासियों की घटती आबादी को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार संथाल परगना में बदलती जनसांख्यिकी का मुद्दा उठाते रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में मूल आदिवासियों की आबादी घट रही है, जबकि बांग्लादेश से आए लोगों की संख्या बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि संथाल परगना के महत्व को देखते हुए यहां की आदिवासी आबादी के संरक्षण और लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा छात्रों और युवाओं को साथ लेकर अभियान चलाएगी.
निशिकांत दुबे के नेतृत्व में बनेगी आंदोलन की रणनीति
सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने बताया कि इस आंदोलन की रूपरेखा सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में तैयार की जाएगी. इसके लिए छात्र नेताओं से बातचीत की जा रही है. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में मूल निवासियों की आबादी घटने का दावा किया जा रहा है, वहां अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सांसद निशिकांत दुबे ने भी संथाल परगना के छात्र नेताओं के साथ बैठक कर घटती आदिवासी आबादी को लेकर चर्चा की थी. अब सबकी नजर इस बात पर है कि भाजपा का यह प्रस्तावित आंदोलन संथाल परगना में क्या रूप लेता है और इसका क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है.
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