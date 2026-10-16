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SIR के विरोध पर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा-देश की जनता को किया जा रहा गुमराह

भाजपा नेता रणधीर सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर देश में सियासी घमासान जारी है. विपक्ष जहां इसका विरोध कर रहा है, वहीं भाजपा नेता विपक्ष के विरोध पर सवाल उठा रहे हैं. इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता रणधीर सिंह ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.

भाजपा नेता रणधीर सिंह ने कहा कि दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ हो रहा विरोध उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मतदाताओं की पहचान और मतदाता सूची की जांच की प्रक्रिया पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार विपक्ष इस मुद्दे पर नकारात्मक राजनीति कर रहा है.