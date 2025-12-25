जामताड़ा की ज्वेलरी शॉप लूटकांड को लेकर भड़के पूर्व मंत्री, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
जामताड़ा की एक ज्वेलरी शॉप में लूट और फायरिंग की घटना के बाद बीजेपी नेता ने पुलिस और राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
Published : December 25, 2025 at 8:18 PM IST
जामताड़ा: जिले में ज्वेलरी शॉप में लूट और फायरिंग की घटना तूल पकड़ती जा रही है. इस मामले में बीजेपी ने पुलिस और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है. पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है. जिसकी वजह से जिले में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं.
पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप
पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वर्तमान में पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन सड़क पर सिर्फ उगाही में व्यस्त है, बालू एवं कोयला से पैसा वसूल करने में लगी रहती है, जिसका परिणाम यह है कि सरेआम अपराधी, लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं. बीजेपी नेता ने आगे बताया कि देवघर जिले के पंच मंदिर में अपराधी जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसका पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है.
घटना पर स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा!
बीजेपी नेता ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर भी निशाना साधा है. उन्होंने मंत्री से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि वह दबाव बनाकर अविलंब इस घटना में शामिल अपराधी को पकड़वाने के लिए काम करें या फिर इस्तीफा दें.
घटना को लेकर कारोबारियों में आक्रोश
बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने पुलिस प्रशासन से बिना देर किए आपराधिक घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है. इसके साथ कारोबारियों ने भी पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. उनका कहना है कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसे पुलिस और जिला प्रशासन सुनिश्चित करे, नहीं तो यहां की जनता चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन के लिए मजबूर होगी.
ज्वेलरी शॉप में लूट के दौरान अपराधियों ने की थी फायरिंग
दरअसल, बुधवार की शाम जामताड़ा में सरेआम अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप में धावा बोलते हुए लूट और फायरिंग की. जिसमें एक दुकानदार घायल हो गया. वहीं इस मामले को लेकर व्यावसायिक संगठन और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है जबकि दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया है.
