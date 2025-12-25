ETV Bharat / state

जामताड़ा की ज्वेलरी शॉप लूटकांड को लेकर भड़के पूर्व मंत्री, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

जामताड़ा: जिले में ज्वेलरी शॉप में लूट और फायरिंग की घटना तूल पकड़ती जा रही है. इस मामले में बीजेपी ने पुलिस और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है. पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है. जिसकी वजह से जिले में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं.

पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप

पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वर्तमान में पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन सड़क पर सिर्फ उगाही में व्यस्त है, बालू एवं कोयला से पैसा वसूल करने में लगी रहती है, जिसका परिणाम यह है कि सरेआम अपराधी, लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं. बीजेपी नेता ने आगे बताया कि देवघर जिले के पंच मंदिर में अपराधी जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसका पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है.

जानकारी देते पूर्व मंत्री रणधीर सिंह (Etv bharat)

घटना पर स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा!

बीजेपी नेता ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर भी निशाना साधा है. उन्होंने मंत्री से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि वह दबाव बनाकर अविलंब इस घटना में शामिल अपराधी को पकड़वाने के लिए काम करें या फिर इस्तीफा दें.