ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री का आरोप- BJP चुनाव आयोग का मिसयूज कर काट रही वोट, EVM की जगह पोस्टल बैलेट से हो मतदान

राजस्थान में एसआईआर को लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं.

पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट
पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 11:05 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर सोची समझी साजिश के तहत एसआईआर के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं. ईवीएम की जगह पोस्टल बैलेट से अगर मतदान हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. साथ ही राज्य सरकार की ओर से फसल खराबे पर मुआवजे देने की बात को उन्होंने ऊट के मुंह में जीरा बताया है.

मतदाताओं के नाम कटे : पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने आरोप लगाया कि देश में जिस तरह से चुनाव आयोग व भारत सरकार की बेईमानी रही है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है. एसआईआर एक प्रक्रिया के तहत होती आई है, लेकिन बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में नाम काटे गए हैं. राहुल गांधी ने सबूत के साथ जनता के सामने तथ्य रखे, उन चीजों को चुनाग आयोग खंडन नहीं कर रहा है. पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है. राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के सामने सच्चाई ला रहे हैं. फिर भी चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है. चुनाव आयोग के जवाब देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे रहे हैं.

पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें. मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 : मतदाता सूची में नाम खोजना हुआ आसान, निर्वाचन आयोग ने शुरू की नई व्यवस्था

राजस्थान भर में प्रभारी लगाए गए हैं : उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल तानाशाही अपना रखी है. जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस के बीएलए को ट्रेनिंग दी जा रही है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिए. इसी के तहत राजस्थान भर में प्रभारी लगाए गए हैं. आम मतदाताओं को समझा रहे हैं कि एसआईआर के तहत उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे तो नहीं जा रहे. लोकतंत्र में आम आदमी को मतदान का अधिकार है. मतदान सबसे बड़ा दान है. आज भी मांग कर रहे हैं कि मतदान बैलेट पेपर से हो. बैलेट से मतदान हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

पढ़ें. मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही, बीएलओ निलंबित

'चोर की ढाढी में तिनका' वाली कहावत : उन्होंने कहा कि एसआईआर सही ढंग से हो, इसलिए हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती से ट्रेनिंग दे रहे हैं. पूर्व राजस्व मंत्री ने भाजपा पर चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके वोट काटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वो बिहार के पूर्णिया जिले में हाल ही में हुए चुनाव में प्रचार में गए थे. वहां एक लाख 75 हजार वोट कटे हैं. 'चोर की दाढ़ी में तिनका' वाली कहावत चरितार्थ हुई. चुनाव आयोग को सेफ करने के लिए पहले पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि चुनाव आयोग पर केस नहीं चलेगा. वीडियोग्राफी नहीं दी जाएगी.

पढ़ें. राजस्थान में SIR : गणना प्रपत्र वितरण में बाड़मेर-चित्तौड़गढ़ टॉप, जानिए अन्य जिलों के हाल

किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दें : खरीफ की फसल खराबे के मुआवजे की घोषणा के बाद पूर्व मंत्री ने कहा कि मुआवजा फसल के खराबे की गिरदावरी होने के बाद दिया जाता है. भारत सरकार के पैरामीटर बने हुए हैं. अतिवृष्टि होने पर सर्वे तुरंत करवाकर मुआवजा जारी करना चाहिए. यह अब तक डिले किया है. वह भी 'ऊंट के मुंह में जीरे' जितना ही है, जबकि खरीफ की फसल शत प्रतिशत खराब हुई है. तमाम किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए. बता दें कि भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. भीलवाड़ा जिले की माण्डल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के बीएलए को पूर्व विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट निर्वाचन विभाग की ओर से चलाए जा रही एसआईआर को लेकर जागरूक कर रहे हैं.

TAGGED:

राजस्थान में एसआईआर
पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट
FORMER MINISTER RAMLAL JAT
RAMLAL JAT ALLEGED BJP
RAJASTHAN SIR 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SIR के दूसरे फेज में 50 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए: चुनाव आयोग

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

इस तिथि को मनाई जाएगी विवाह पंचमी 2025, ऐसे करें भगवान राम-सीता की पूजा

नहाने के लिए साबुन यूज करनी चाहिए या बॉडी वॉश? जानें, स्किन हेल्थ के लिए दोनों में से कौन बेहतर है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.