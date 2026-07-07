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पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ईडी दफ्तर पहुंचे, शराब घोटाले के सिलसिले में होगी पूछताछ

पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ED कार्यालय पहुंचे हैं. झारखंड शराब घोटाले के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जाएगी.

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पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 11:50 AM IST

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रांची: झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मंगलवार को पेश हुए. ईडी के दूसरे समन के बाद पूर्व मंत्री तय समय पर रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के जोनल कार्यालय पहुंचे. जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी. ईडी ने इससे पहले रोहित उरांव को 29 जून और रामेश्वर उरांव को 30 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था. हालांकि, दोनों निर्धारित तारीख पर पेश नहीं हुए थे. उन्होंने ईडी से तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था.

दूसरा समन पर पहुंचे ईडी कार्यालय

दोनों के अनुरोध पर विचार करने के बाद ईडी ने तीन सप्ताह की बजाय एक सप्ताह का समय दिया. इसके बाद रोहित उरांव को 6 जुलाई और रामेश्वर उरांव को 7 जुलाई को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का दूसरा समन जारी किया गया. छह जुलाई को रोहित ईडी के सामने उपस्थित हुए थे. अब 7 जुलाई को पूर्व मंत्री खुद ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं.

ईडी दफ्तर पहुंचे रामेश्वर उरांव (Etv Bharat)

बता दें कि ईडी योगेंद्र तिवारी से जुड़े कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में यह पूछताछ कर रही है. इसी मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को दोबारा समन भेजकर रांची स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था.

गवाह बाहर कुछ नहीं बोलता: रामेश्वर उरांव

पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ईडी दफ्तर के बाहर पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि मैं 25 साल पुलिस में रहा हूं. कोई भी गवाह बाहर बयान नहीं देता है, हमें जो भी कहना है, हम अंदर कहेंगे.

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