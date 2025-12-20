ETV Bharat / state

अरावली बचाओ अभियान: कल मौन सत्याग्रह करेंगे पूर्व मंत्री खाचरियावास

खाचरियावास ने शनिवार को वीडियो संदेश में कहा कि सेव अरावली को लेकर रविवार सुबह 11 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास से पैदल मार्च करते हुए अंबेडकर सर्किल स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पहुंचेंगे. वहां 45 मिनट मौन सत्याग्रह करेंगे. इस दौरान केवल अरावली बचाओ, जीवन बचाओ नारा ही लगाया जाएगा.

जयपुर: 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली के दायरे से बाहर करने के फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियां और सामाजिक संगठनों ने हल्ला बोल दिया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेव अरावली कैंपेन शुरू किया तो कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया की डीपी बदल दी. गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके प्रताप सिंह खाचरियावास रविवार को इस मुद्दे पर मौन सत्याग्रह करेंगे.

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार ने अरावली को खत्म करने की तैयारी कर ली है. केंद्र सरकार की एक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट दी. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लिए कह रहा है कि प्रदूषण और जहरीली गैस से लोग मर जाएंगे, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अरावली पर ऐसा फैसला दे रहा है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा.

पहाड़ कांग्रेस या भाजपा ने नहीं बनाया: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि यह पहाड़ी हजारों साल से है. इसे भाजपा या कांग्रेस ने नहीं बनाया है. अरावली से हमारा पर्यावरण और जीवन सब चलता है. केंद्र सरकार चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को खत्म करने की तैयारी कर रही है. प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अरावली को खत्म नहीं होने देंगे. अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है.

