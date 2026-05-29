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मंत्री गौतम दक विवाद: खाचरियावास बोले- अब मुकदमे का नाटक क्यों? माफी मांगें सीएम और मदन राठौड़

मंत्री संजय शर्मा की ओर से एक पुलिसकर्मी को फटकार लगाने और बांदीकुई में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा का चाल-चरित्र और चेहरा यही है. जनता ने क्या इसलिए आपको सत्ता सौंपी है? लोगों को इनका असली चेहरा और चरित्र देखना चाहिए. यह सनातन वाली नहीं रावण वाली भाजपा है. अगर सीएम और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जवाब नहीं देते हैं तो हम यही मानेंगे कि इनका असली चेहरा और चरित्र यही है.

जयपुर : भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री गौतम दक का पुलिसकर्मियों को भद्दी गालियां देने का ऑडियो सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है. ऑडियो में वे पुलिसकर्मियों को भद्दी गालियां देते सुनाई दे रहे हैं. इस मामले को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मंत्री गौतम दक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्री गौतम दक के साथ ही भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी निशाने पर लिया है.

अब मुकदमा दर्ज करवाने का नाटक क्यों ?: उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री गौतम दक भद्दी गालियां दे रहे हैं. अब पुलिस में मामला दर्ज करने का नाटक क्यों किया जा यह है? मंत्री को इस घटना को लेकर माफी मांगनी चाहिए. साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी सामने आकर माफी मांगे. उन्होंने कहा, छोटी-छोटी बात पर भाजपा किसी भी नेता के खिलाफ खड़ी हो जाती है. अब उनके खुद के नेता क्या कर रहे हैं?

संजय शर्मा के मामले में भी साधा निशाना : सीकर में मंत्री संजय शर्मा की ओर से एक पुलिसकर्मी को फटकार लगाने के मामले में भी उन्होंने निशाना साधा है. वे बोले कि एक सिपाही तेज धूप में गाड़ी में एसी चलाकर बैठा तो मंत्री संजय शर्मा को दिक्कत हो गई, जबकि वो खुद अंदर एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर कोल्ड कॉफी पी रहे थे और आइसक्रीम खा रहे थे. बाहर 47 डिग्री तापमान में पुलिसकर्मी गाड़ी में बिना एसी बैठ सकता है क्या? उन्होंने कहा कि गौतम दक और संजय शर्मा के मामले में भजनलाल शर्मा को माफी मांगनी चाहिए.

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पीट-पीटकर हत्या करने वालों पर हो सख्ती : बांदीकुई में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, दिनेश मीणा पानी मांगते-मांगते मर गया. गुंडे उसे बांधकर मारपीट करते हैं. वह खुद को बेकसूर बताता है. फिर भी उसे निर्दयता से पीटा जाता है. समय पर पुलिस पहुंचती नहीं है और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है. ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस को उनका जुलूस निकालना चाहिए. इनके खिलाफ ऐसा एक्शन हो कि कड़ा संदेश जाए. इस तरह अदालत लगाने वाले ये लोग कौन हैं?

सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी : उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिनेश मीणा के परिवार से माफी मांगनी चाहिए. सरकार को उस परिवार को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में वे खुद सीएम आवास का घेराव करेंगे. सीएम गृहमंत्री के धर्म से बच नहीं सकते हैं. यह सीधा-सीधा मॉब लॉन्चिंग का मामला है. प्रदेश में मॉब लॉन्चिंग को लेकर कानून बना हुआ है, लेकिन सरकार कर क्या रही है? सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. पूरा राजस्थान इस मामले में सरकार से जवाब मांग रहा है. उन्होंने कहा कि दिनेश मीणा के परिवार से कांग्रेस के लोगों ने मुलाकात की है. कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं रहेगी.