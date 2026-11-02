खाचरियावास बोले- सबूत सबके सामने, IAS शिखर अग्रवाल की तुरंत हो गिरफ्तारी...ED-CBI में दर्ज कराएंगे केस
पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह का आरोप, आईएएस शिखर अग्रवाल के मामले को दबाने के लिए ही राज्य सरकार ने एसीबी को सौंपी जांच.
Published : November 2, 2026 at 4:54 PM IST
जयपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य की भजनलाल सरकार पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के 40 विला-कॉटेज खरीद और कथित भ्रष्टाचार मामलों में बचाने का आरोप लगाया. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि शिखर अग्रवाल के मामलों को दबाने के लिए एसीबी को जांच सौंपी है.
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे सबूत सामने हैं. उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए. पूर्व मंत्री ने कहा- राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल के मामलों को दबाने के लिए ही जांच एसीबी को सौंपी है. एसीबी खुद मुख्यमंत्री के अधीन है तो फिर किस तरह से निष्पक्ष जांच होगी. सिंह ने कहा कि शिखर अग्रवाल कल तक उन अधिकारियों के बॉस थे तो फिर वो अपने बॉस के प्रति क्या जांच करेंगे.
पढ़ें: विला खरीद विवाद की आंच IAS शिखर की IPS पत्नी तक पहुंची, प्रशाखा माथुर भी APO
ईडी और सीबीआई में दर्ज कराएंगे मुकदमा : पूर्व मंत्री ने कहा कि शिखर अग्रवाल ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है. राज्य सरकार मामले की जांच ईडी और सीबीआई को नहीं सौंपती है तो कांग्रेस इस मामले को लेकर ईडी और सीबीआई में मुकदमा दर्ज कराएगी. शिखर अग्रवाल ने उन शक्तियों का प्रयोग किया है जो शक्तियां उनके हाथ में नहीं थी.
राजस्थान में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल हुआ है, कई IAS अधिकारी अपनी जेबें भरने में लगे हैं और भाजपा सरकार व भजनलाल शर्मा के संरक्षण में एक के बाद एक भ्रष्टाचार हो रहे है । • Jewel of India की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यह पता लगाया जाए कि किन-किन अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने यहाँ फ्लैट खरीदे हैं । • Fun Kingdom की जमीन के आवंटन और उससे जुड़े तमाम लेन-देन की भी उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिखर अग्रवाल अकेला ही इस पूरे खेल का जिम्मेदार है? अगर शिखर अग्रवाल के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है, तो पिछले ढाई वर्षों में उसके साथ मिलकर इस पूरे तंत्र में किस-किसने कितनी भूमिका निभाई? किस नेता ने व किस अधिकारी ने कितना लाभ लिया? किसने संरक्षण दिया और किसने अपने पद का दुरुपयोग किया? जाँच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सत्ता, प्रशासन और पुलिस में बैठे हर उस व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिसका नाम इस पूरे मामले में सामने आता है। जनता को सिर्फ एक बलि का बकरा नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क का पर्दाफाश चाहिए। सवाल एक शिखर अग्रवाल का नहीं, पूरे भ्रष्टाचार के साम्राज्य का है!— Pratap Khachariyawas (@PSKhachariyawas) November 2, 2026
अनंता रिसोर्ट के मालिकों से भी पूछताछ : सिंह ने कहा कि जमवारामगढ़ में वन विभाग की जमीन पर नियमों को ताक में रखकर अनंता रिसोर्ट बना दिया गया. राज्य सरकार को उनके मालिकों से पूछताछ करनी चाहिए. इस रिसोर्ट में किस-किस का पैसा लगा है, पूरी परियोजना में किन लोगों की भूमिका है, यह पता लगाना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी.
पढ़ें: शिखर अग्रवाल APO मामला: डोटासरा बोले-भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका, खाचरियावास ने मांगा सीएम से जवाब
ज्वेल्स ऑफ इंडिया का मामला उठाया: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित अल्ट्रा-लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ज्वेल्स ऑफ इंडिया का मामला भी उठाया. वे बोले- इस मामले में भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहां इन अधिकारियों ने बड़ा घोटाला किया है. उन्होंने दावा किया कि अगर शिखर अग्रवाल के घोटाले की जांच की जाए तो कई नेता नपेंगे. यह जमीन उद्योग के लिए दी गई थी, लेकिन अब इसकी पत्रावलियां ही गायब है. ज्वेल्स ऑफ इंडिया में कई आईएएस-आईपीएस के फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 10 से 20 करोड़ रुपए है. इन अधिकारियों ने यहां जमकर गड़बड़ी की है.
फन किंगडम के पास जमीन अपने अधीन करें सरकार: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फन किंगडम के पास स्थित जमीन को लेकर भी कहा, यह जमीन 3000 करोड़ रुपए की है. जयपुर की जनता की खून-पसीने की कमाई है, लेकिन यहां भी शिखर अग्रवाल ने गड़बड़ी की है. सरकार इस जमीन को वापस अपने अधीन कर लेती है तो इससे कई स्कूलों और अस्पताल की हालत ठीक हो जाएगी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाएगा. 3000 करोड़ रकम कम नहीं होती है. प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आईएएस अधिकारी अपना घर भर रहे हैं और प्रदेश को जमकर लूट रहे हैं.
पढ़ें: शिखर अग्रवाल मामला: गहलोत ने CM भजनलाल से मांगा जवाब, सत्ता पक्ष के सड़क पर उतरने पर उठाए सवाल
सरकार बदलने के बाद किसी को नहीं छोड़ेंगे : पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि शिखर अग्रवाल के भ्रष्टाचार के मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राज्य सरकार जांच कराएं, तभी निष्पक्ष जांच सामने आएगी. उन्होंने सरकार को चेताया कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और नेताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं.
पढ़ें:IAS शिखर अग्रवाल एपीओ प्रकरण: पूर्व सीएम गहलोत के आरोपों पर BJP का पलटवार, रामलाल बोले- कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके
पढ़ें:IAS शिखर अग्रवाल की बढ़ी मुश्किलें, पद के दुरुपयोग और सरकार को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर एसीबी जांच की मंजूरी