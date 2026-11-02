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खाचरियावास बोले- सबूत सबके सामने, IAS शिखर अग्रवाल की तुरंत हो गिरफ्तारी...ED-CBI में दर्ज कराएंगे केस

प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व कैबिनेट मंत्री ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य की भजनलाल सरकार पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के 40 विला-कॉटेज खरीद और कथित भ्रष्टाचार मामलों में बचाने का आरोप लगाया. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि शिखर अग्रवाल के मामलों को दबाने के लिए एसीबी को जांच सौंपी है.