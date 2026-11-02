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खाचरियावास बोले- सबूत सबके सामने, IAS शिखर अग्रवाल की तुरंत हो गिरफ्तारी...ED-CBI में दर्ज कराएंगे केस

पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह का आरोप, आईएएस शिखर अग्रवाल के मामले को दबाने के लिए ही राज्य सरकार ने एसीबी को सौंपी जांच.

Pratap Singh Khachariyawas, former Cabinet Minister
प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व कैबिनेट मंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2026 at 4:54 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य की भजनलाल सरकार पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के 40 विला-कॉटेज खरीद और कथित भ्रष्टाचार मामलों में बचाने का आरोप लगाया. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि शिखर अग्रवाल के मामलों को दबाने के लिए एसीबी को जांच सौंपी है.

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे सबूत सामने हैं. उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए. पूर्व मंत्री ने कहा- राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल के मामलों को दबाने के लिए ही जांच एसीबी को सौंपी है. एसीबी खुद मुख्यमंत्री के अधीन है तो फिर किस तरह से निष्पक्ष जांच होगी. सिंह ने कहा कि शिखर अग्रवाल कल तक उन अधिकारियों के बॉस थे तो फिर वो अपने बॉस के प्रति क्या जांच करेंगे.

ये बोले खाचरियाबास (ETV Bharat Jaipur)

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ईडी और सीबीआई में दर्ज कराएंगे मुकदमा : पूर्व मंत्री ने कहा कि शिखर अग्रवाल ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है. राज्य सरकार मामले की जांच ईडी और सीबीआई को नहीं सौंपती है तो कांग्रेस इस मामले को लेकर ईडी और सीबीआई में मुकदमा दर्ज कराएगी. शिखर अग्रवाल ने उन शक्तियों का प्रयोग किया है जो शक्तियां उनके हाथ में नहीं थी.

अनंता रिसोर्ट के मालिकों से भी पूछताछ : सिंह ने कहा कि जमवारामगढ़ में वन विभाग की जमीन पर नियमों को ताक में रखकर अनंता रिसोर्ट बना दिया गया. राज्य सरकार को उनके मालिकों से पूछताछ करनी चाहिए. इस रिसोर्ट में किस-किस का पैसा लगा है, पूरी परियोजना में किन लोगों की भूमिका है, यह पता लगाना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी.

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ज्वेल्स ऑफ इंडिया का मामला उठाया: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित अल्ट्रा-लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ज्वेल्स ऑफ इंडिया का मामला भी उठाया. वे बोले- इस मामले में भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहां इन अधिकारियों ने बड़ा घोटाला किया है. उन्होंने दावा किया कि अगर शिखर अग्रवाल के घोटाले की जांच की जाए तो कई नेता नपेंगे. यह जमीन उद्योग के लिए दी गई थी, लेकिन अब इसकी पत्रावलियां ही गायब है. ज्वेल्स ऑफ इंडिया में कई आईएएस-आईपीएस के फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 10 से 20 करोड़ रुपए है. इन अधिकारियों ने यहां जमकर गड़बड़ी की है.

फन किंगडम के पास जमीन अपने अधीन करें सरकार: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फन किंगडम के पास स्थित जमीन को लेकर भी कहा, यह जमीन 3000 करोड़ रुपए की है. जयपुर की जनता की खून-पसीने की कमाई है, लेकिन यहां भी शिखर अग्रवाल ने गड़बड़ी की है. सरकार इस जमीन को वापस अपने अधीन कर लेती है तो इससे कई स्कूलों और अस्पताल की हालत ठीक हो जाएगी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाएगा. 3000 करोड़ रकम कम नहीं होती है. प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आईएएस अधिकारी अपना घर भर रहे हैं और प्रदेश को जमकर लूट रहे हैं.

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सरकार बदलने के बाद किसी को नहीं छोड़ेंगे : पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि शिखर अग्रवाल के भ्रष्टाचार के मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राज्य सरकार जांच कराएं, तभी निष्पक्ष जांच सामने आएगी. उन्होंने सरकार को चेताया कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और नेताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं.

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सरकार पर केस दबाने का आरोप
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