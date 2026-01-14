ETV Bharat / state

मकर संक्रांति : खाचरियावास बोले- भाजपा की पतंग कटना शुरू, लोगों का भरोसा टूटा

जयपुर: राजधानी जयपुर में बुधवार को मकर संक्रांति हर्षोल्लास से मनाई जा रही है. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने आवास से पतंगबाजी करते हुए भाजपा पर निशाना साधा. खाचरियावास ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि भाजपा की पतंग कटना शुरू हो गई. लोगों का भरोसा टूट गया है, क्योंकि भाजपा के राज में लोग गरीबी, भूखमरी और महंगाई से परेशान हैं.

एक करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं. एक-एक व्यक्ति का 10 बार चालान किया गया है. भाजपा पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई है कि 15 साल पुराने वाहन लोगों से छीन ले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस डटकर खड़ी है. किसी का भी वाहन छीनने नहीं दिया जाएगा.

'वीबी जी राम जी' में राम का नाम ही नहीं : वीबी जी राम जी एक्ट को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी कोई योजना नहीं है. विकसित भारत ग्रामीण गारंटी कानून है. उसमें भगवान राम का नाम कहीं नहीं है. अगर हो तो मुझे दिखा दें, मैं 1 से 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं. भाजपा केवल राम के नाम पर राजनीति कर रही है. यह बड़ा धोखा है. पहले इस योजना में राम का नाम शामिल करो. भाजपा केवल राजनीति कर रही है. महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटा दिया गया. अब यह लोग नोट से भी महात्मा गांधी की फोटो हटाना चाहते हैं, क्योंकि भारत की करेंसी की वैल्यू कम हो गई है और देश में कभी भी नोट बंद हो सकते हैं.

