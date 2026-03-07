ETV Bharat / state

रामपुर के इमामबाड़ा किला में मजलिस का आयोजन, अमेरिका-इजराइल के खिलाफ गुस्से का किया इजहार

रामपुर : जिले में शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिये इमामबाड़ा किला में मजलिस का आयोजन किया गया. इस मजलिस में शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे. मजलिस में लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार किया.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मजलिस के आयोजक पूर्व मंत्री नवाब काज़िम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अपने संबोधन में कहा कि जंग सिर्फ ईरान के मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सभी मुसलमान और इंसाफ़ पसंद लोग इसके खिलाफ हैं. मजलिस में लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार किया. मजलिस में शिया और सुन्नी एकजुट नजर आए और इस दौरान नारे भी सुनाई देते रहे. पूर्व मंत्री नवाब काज़िम अली खां उर्फ नवेद मियां ने आगे कहा कि वह कल दिल्ली जाएंगे और वहां ईरान के राजदूत (सफीर) से मुलाकात करेंगे.

मजलिस को शिया धर्मगुरु मौलाना ज़मा बाक़री, पूर्व विधायक अफ़रोज़ अली खां, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला, भाजपा नेता फसाहत अली खां शानू, सामाजिक शख़्सियत सबाहत खां, पूर्व मंत्री नवेद मियां के पीआरओ काशिफ खां, तारिफ़ नियाज़ी, मज़हर रामपुरी, अरसलान खां, हसन मेहदी, हाजी नाजिश खां ने भी संबोधित किया. मजलिस का संचालन अब्बास हैदर सहरी रामपुरी ने किया.

इस मौके पर प्रमुख रूप से गन्ना विकास परिषद के पूर्व चेयरमैन बाबर अली खां, समाजसेवी मामून शाह खां, तमकीन फ़ैयाज़, हारुन खां, इरशाद महमूद, राजा खां, नोमान खां समेत तमाम लोग मौजूद रहे.

