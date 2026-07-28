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लखनऊ में MLA आवास की सातवीं मंजिल से गिरे पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी, अस्पताल में मौत

लखनऊ: राजधानी के लालबाग स्थित विधायक आवास में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. पूर्व मंत्री नानकचंद भुर्जी विधायक आवास की सातवीं मंजिल से नीचे गिर गए. हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है.

अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता. (Video Credit; ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी सातवीं मंजिल से कैसे गिरे? शुरुआती जांच में हर पहलू को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह महज एक हादसा था या फिर पूर्व मंत्री ने खुदकुशी की कोशिश की. इसी वजह से पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है. विधायक आवास में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.