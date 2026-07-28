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लखनऊ में MLA आवास की सातवीं मंजिल से गिरे पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी, अस्पताल में मौत

हादसा या खुदकुशी, जांच कर रही पुलिस, अस्पताल में भाजपा के नेता पहुंचे

नानकदीन भुर्जी.
नानकदीन भुर्जी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 3:27 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के लालबाग स्थित विधायक आवास में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. पूर्व मंत्री नानकचंद भुर्जी विधायक आवास की सातवीं मंजिल से नीचे गिर गए. हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है.

अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता. (Video Credit; ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी सातवीं मंजिल से कैसे गिरे? शुरुआती जांच में हर पहलू को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह महज एक हादसा था या फिर पूर्व मंत्री ने खुदकुशी की कोशिश की. इसी वजह से पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है. विधायक आवास में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

सिविल अस्पताल में उन्हें बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही नानकदीन भुर्जी के समर्थक और परिचित बड़ी संख्या में सिविल अस्पताल पहुंचने लगे. अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है, जबकि विधायक आवास पर भी पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि, पूर्व मंत्री के सातवीं मंजिल से गिरने की सूचना मिली. उन्हें गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लाया गया. उनका निधन हो गया है. यह हादसा है या खुदकुशी, ये नहीं पता.

(खबर अपडेट की जा रही है)

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