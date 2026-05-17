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'भारत ने हमेशा संकट मोचक की भूमिका निभाई'; मुख्तार अब्बास नकवी बोले- "लफ्फाजी की लंपट लॉबी" की लुटिया डूबी

भाजपा प्रशिक्षण शिविर में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे.

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी
पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 8:10 PM IST

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बागपत : जिले में आयोजित भाजपा प्रशिक्षण शिविर में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साथा. उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट “बिन बुलाया मेहमान” की तरह है, लेकिन ऐसे समय में भारत हमेशा “संकट मोचक” की भूमिका निभाता रहा है.

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, पूरे देश भर में भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इसी कार्यकर्ताओं की तपस्या और परिश्रम के परिणाम ने भाजपा को ग्राउंड जीरो का ग्लोबल हीरो बनाया है. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 78% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है और 22 राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकार है.

उन्होंने कहा कि यह बात सामान्य से घटना नहीं है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना रुके हुए बिना थके हुए राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है और करता रहेगा. उन्होंने कहा कि इसीलिए भाजपा का विस्तार भारत के विकास के साथ जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि "लफ्फाजी की लंपट लॉबी" की लुटिया डूब गई है.

उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में एक वैश्विक संकट का दौर है और इस वैश्विक संकट के दौर में एक स्टेबल सरकार और कैपेबल लीडरशिप चाहिए. ऐसे संकट के दौर में हमेशा भारत ने मजबूती के साथ संकट मोचक की भूमिका निभाई है. और मैं मानता हूं जो वैश्विक संकट है वह एक बिन बुलाया हुआ मेहमान है. भारत की वजह से नहीं है, जो दुनिया में हो रहा है उसके कारण है.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी नकारात्मक सोच है, उसका तो कोई इलाज है नहीं. इस तरह की जो नकारात्मकता है, उनकी लुटिया डूबा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसी तरीके की भाषा बोलते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनकी खटिया खड़ी होगी और बिस्तरा गोल होगा.



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