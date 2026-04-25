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पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर ने गढ़वा विधायक के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी, जानें वजह

गढ़वा: जिले में सियासी टकराव अब सतह पर आ गया है. भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है.पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर की लिखित शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है.

पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर का आरोप है कि गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. विधायक के बयान को आधार बनाते हुए पूर्व मंत्री ने सदर थाना में लिखित शिकायत दी है. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

जानकारी देते पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर और एसडीपीओ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर ने इसकी जानकारी मीडिया के साथ साझा की. उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के द्वारा लगातार उनपर और उनके परिवार के बारे में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है. इस कारण वर्तमान विधायक के खिलाफ पूर्व में भी उन्होंने मामला दर्ज कराया था और आज फिर गढ़वा सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि वर्तमान विधायक उनके बारे में कई बार कई तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं. इसकी कारण पत्नी, बेटी और परिवार के अन्य सदस्य काफी आहत हुए हैं. इस कारण एक बार फिर आज हमने यह मामला दर्ज कराया है.