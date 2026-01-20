ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे कोर्ट, विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर दर्ज किया मानहानि का केस

गढ़वा: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी विधायक के खिलाफ सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जल्द ही नोटिस जारी की जाएगी. बता दें कि पूर्व मंत्री के पिता पर बीजेपी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी.

विधायक ने झूठे स्वतंत्रता सेनानी का लगाया था आरोप: पूर्व मंत्री

गढ़वा से भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ मंगलवार को मुख्य न्यायनिक दंडाधिकारी की अदालत में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक परिवाद दायर किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पिता स्वर्गीय कौशल किशोर ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो गरमदल के सच्चे सिपाही थे. उनके ऊपर झूठा स्वतंत्रता सेनानी होने का आरोप लगाते हुए गढ़वा विधायक ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है. जिसको लेकर पहले भी उनके द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था. लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आने पर मंगलवार को गढ़वा न्यायालय में उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया गया है.