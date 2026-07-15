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पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, वासेपुर कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक

पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. धनबाद के वासेपुर कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

Former minister Mannan Mallick
मन्नान मल्लिक के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 6:30 PM IST

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धनबाद: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और धनबाद की राजनीति के अनुभवी नेता मन्नान मल्लिक को शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. वासेपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया. उनके अंतिम सफर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, प्रशासनिक अधिकारी, समर्थक और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की.

जनाजे में वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां रहीं शामिल

धनबाद के वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों में शामिल रहे पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक के निधन के बाद शुक्रवार को वासेपुर स्थित शमशेर नगर कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया. इस अवसर पर उन्हें राजकीय सम्मान भी दिया गया. जनाजे में कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. सभी ने दिवंगत नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया.

पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई (ETV Bharat)

लंबे समय तक धनबाद में प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा

मन्नान मल्लिक लंबे समय तक धनबाद की राजनीति का प्रभावशाली चेहरा रहे. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाई. उनके निधन को धनबाद की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है. अंतिम विदाई के दौरान पूरे शोकपूर्ण माहौल में लोगों ने अपने प्रिय नेता को नम आंखों से अलविदा कहा. उपस्थित नेताओं ने कहा कि मन्नान मल्लिक का सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और जनता के प्रति समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा.

Former minister Mannan Mallick
मन्नान मल्लिक के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे लोग (ETV Bharat)

नेताओं और अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि

झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक के निधन पर जिला प्रशासन ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. बुधवार सुबह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार हाउसिंग कॉलोनी स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर दिवंगत नेता को अंतिम नमन किया.

Former minister Mannan Mallick
मन्नान मल्लिक का जनाजा (ETV Bharat)

इस दौरान उपायुक्त ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की. प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मन्नान मल्लिक के सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

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