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'राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर धर्मेंद्र प्रधान ने छोड़ा है पद'- पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने रोहतक में किया दावा

'कांग्रेस के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया गया': मनीष ग्रोवर ने कहा कि "युवा देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं और किसी भी हाल में देश में अराजकता का माहौल नहीं बनने देना चाहिए. देश की सुरक्षा और स्थिरता सर्वोपरि है, इसलिए यह फैसला किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया गया. उन्होंने दावा किया कि "कांग्रेस के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया गया, बल्कि कांग्रेस देश में अस्थिरता और अराजकता का वातावरण बनाना चाहती थी."

रोहतकः पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया है. कांग्रेस देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहती थी."

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बड़ा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने दिया बड़ा बयान (ETV Bharat)

राहुल गांधी का धरना अलोकतांत्रिकः पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिए गए धरने को भी अलोकतांत्रिक करार दिया. उन्होंने कहा कि "लोकतंत्र में अपनी बात रखने के कई संवैधानिक तरीके हैं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन उचित नहीं कहा जा सकता है." वहीं, आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मनीष ग्रोवर ने कहा कि "पूरे मामले की जांच होनी चाहिए." हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "युवाओं की भीड़ में कुछ शरारती तत्व घुस गए थे, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया. ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों."

'राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होना चाहिए': पूर्व मंत्री ने उम्मीद जताई कि "अब आंदोलन समाप्त हो जाएगा और युवा अपनी ऊर्जा देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे. युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए." इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि "राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होना चाहिए. आंदोलन में कुछ शरारती तत्व भी घुस आए थे जो पुलिस पर हमला करने वाले थे ऐसे लोगों के बीच जांच की जाएगी और दोषियों को पुलिस सजा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद युवाओं से अपील कर रहे थे."