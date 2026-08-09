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डांगावास हत्याकांड के आरोपियों के बरी होने के बाद फिर गरमाई सियासत, पीड़ित परिवार से मिलीं पूर्व मंत्री भूपेश

नागौर: डांगावास हत्याकांड में अदालत के सभी 40 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद यह मामला फिर चर्चा का विषय बन गया. करीब एक दशक से अधिक समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए फैसले से पीड़ित परिवार निराश है. वहीं, राजनीतिक हलकों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है. पूर्व मंत्री एवं राजस्थान कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश शनिवार को डांगावास पहुंचीं. उन्होंने हत्याकांड से प्रभावित परिवार से रविवार को मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी. भूपेश ने पीड़ित परिवार से हालिया न्यायालय के फैसले पर चर्चा की.

पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि इतने संवेदनशील और चर्चित मामले में सभी आरोपियों के बरी होने से कई सवाल खड़े हुए हैं. उनका कहना था कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी. उन्होंने कांग्रेस की ओर से परिवार को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया. उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और आगे भी कानूनी स्तर पर प्रयास जारी रहेंगे.

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