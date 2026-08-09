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डांगावास हत्याकांड के आरोपियों के बरी होने के बाद फिर गरमाई सियासत, पीड़ित परिवार से मिलीं पूर्व मंत्री भूपेश

ममता भूपेश ने कांग्रेस की ओर से पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया.

Mamta Bhupesh consoling a woman from the victim's family.
पीड़ित परिवार की महिला को दिलासा देते ममता भूपेश (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
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नागौर: डांगावास हत्याकांड में अदालत के सभी 40 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद यह मामला फिर चर्चा का विषय बन गया. करीब एक दशक से अधिक समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए फैसले से पीड़ित परिवार निराश है. वहीं, राजनीतिक हलकों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है. पूर्व मंत्री एवं राजस्थान कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश शनिवार को डांगावास पहुंचीं. उन्होंने हत्याकांड से प्रभावित परिवार से रविवार को मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी. भूपेश ने पीड़ित परिवार से हालिया न्यायालय के फैसले पर चर्चा की.

पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि इतने संवेदनशील और चर्चित मामले में सभी आरोपियों के बरी होने से कई सवाल खड़े हुए हैं. उनका कहना था कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी. उन्होंने कांग्रेस की ओर से परिवार को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया. उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और आगे भी कानूनी स्तर पर प्रयास जारी रहेंगे.

पढ़ें:डांगावास दलित हत्याकांड में सभी 40 आरोपी बरी, 11 साल बाद फैसला, गहलोत बोले- भाजपा न्याय के पक्ष में नहीं

सरकारी मदद का मुद्दा उठाया: उन्होंने पीड़ित परिवारों को पर्याप्त सरकारी सहायता और रोजगार संबंधी सुविधाएं नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना था कि ऐसे गंभीर मामलों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है. डांगावास हत्याकांड प्रदेश के चर्चित मामलों में रहा है. हाल में अदालत के फैसले के बाद मामले ने फिर राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया. कांग्रेस की सक्रियता और हाईकोर्ट में अपील की तैयारी की घोषणा के बाद अब सबकी नजरें इसकी अगली कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है.

पढ़ें:डांगावास कांडः साढ़े 4 साल बाद भी 10 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर, अब CBI ने घोषित किया इनाम, संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी

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डांगावास में दलित हत्याकांड
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FORMER MINISTER MAMTA BHUPESH
DANGAWAS MASSACRE IN NAGAUR

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