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दौसा में पंचायती राज चुनाव: पूर्व मंत्री भूपेश की बेटी देवांगना ने भरा पर्चा, जिला प्रमुख की दावेदारों को लेकर अटकलें

रैली में रूप में पर्चा भरने कलेक्ट्रेट जाते कांग्रेस प्रत्याशी ( ETV Bharat Dausa )

दौसा: जिले में पंचायत चुनाव की सियासत में नए चेहरे की एंट्री ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी. पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना भंडारी ने जिला परिषद के वार्ड नंबर 19 से नामांकन दाखिल किया. देवांगना ने राजनीतिक पारी शुरू करने के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से प्रेरित होना बताया. उनकी मां ममता भूपेश ने जिला प्रमुख से लेकर जिले की सभी 14 पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बनाने का दावा किया. दूसरी ओर भाजपा भी जीत के दावे के साथ मुकाबले में है. ऐसे में दौसा के पंचायती राज चुनाव में अब सियासी बयानबाजी और दावों का दौर तेज होता दिख दे रहा है.