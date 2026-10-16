दौसा में पंचायती राज चुनाव: पूर्व मंत्री भूपेश की बेटी देवांगना ने भरा पर्चा, जिला प्रमुख की दावेदारों को लेकर अटकलें
पूर्व मंत्री का दावा, जिले में कांग्रेस ना केवल जिला प्रमुख बल्कि सभी 14 प्रधान भी बनाएगी.
Published : October 16, 2026 at 4:10 PM IST
दौसा: जिले में पंचायत चुनाव की सियासत में नए चेहरे की एंट्री ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी. पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना भंडारी ने जिला परिषद के वार्ड नंबर 19 से नामांकन दाखिल किया. देवांगना ने राजनीतिक पारी शुरू करने के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से प्रेरित होना बताया. उनकी मां ममता भूपेश ने जिला प्रमुख से लेकर जिले की सभी 14 पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बनाने का दावा किया. दूसरी ओर भाजपा भी जीत के दावे के साथ मुकाबले में है. ऐसे में दौसा के पंचायती राज चुनाव में अब सियासी बयानबाजी और दावों का दौर तेज होता दिख दे रहा है.
कांग्रेस के नौ प्रत्याशियों ने भरा पर्चा: कांग्रेस ने शुक्रवार को नामांकन के दौरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की. पूर्व मंत्री ममता भूपेश के नेतृत्व में कांग्रेस के नौ प्रत्याशी रैली के रूप में इंद्रा कॉलोनी से कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए. इस दौरान ममता की बेटी देवांगना भंडारी ने जिला परिषद के वार्ड नंबर 19 से पर्चा भरा. राजनीति में कदम रखने के सवाल पर देवांगना बोलीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सोच से प्रेरित होकर राजनीति में उतरी हूं. युवाओं को राजनीति में आने और जनसेवा का अवसर मिलना चाहिए. फिलहाल उनका उद्देश्य वार्ड का विकास और क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को उठाना है. जिला प्रमुख पद के चेहरे को लेकर उन्होंने निर्णय पार्टी नेतृत्व पर छोड़ना बताया.
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दौसा में कांग्रेस का दावा: पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि दौसा में जिला प्रमुख का पद लंबे समय से कांग्रेस के पास रहा है. इस बार भी कांग्रेस जिला प्रमुख बनाएगी. उन्होंने दावा किया कि जिले की सभी 14 पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बनेंगे. भूपेश ने कहा कि पार्टी ने इस बार युवाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है. राहुल गांधी की सोच के अनुरूप 35 वर्ष से कम उम्र के कई प्रत्याशियों को टिकट दिया है. कांग्रेस का उद्देश्य युवाओं को राजनीति में भागीदारी का अवसर देना और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व तैयार करना है.
भाजपा से मैदान में नीलम: इधर, भाजपा से वार्ड नंबर 1 प्रत्याशी नीलम गुर्जर ने नामांकन दाखिल किया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने जिले में पिछले निकाय चुनाव में पार्टी के पिछड़ने की कुछ कमियां बताई. इनमें सुधार कर आगे बेहतर प्रदर्शन की बात कही. नीलम गुर्जर ने जिला परिषद और पंचायत चुनावों की सभी सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया.
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