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जेजेएम घोटाले में जमानत पर छूटे पूर्व मंत्री जोशी पहुंचे अजमेर दरगाह...कही भाजपा एवं भजनलाल सरकार के लिए बड़ी बात

पूर्व मंत्री महेश जोशी ने दरगाह में चढ़ाई चादर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: पूर्व PHED मंत्री एवं कांग्रेस नेता महेश जोशी ने मंगलवार को अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर चढ़ाई और फूल पेश किए. जल जीवन मिशन (JJM) में जमानत पर चल रहे जोशी को खादिम सैय्यद महफूज मिया चिश्ती ने जियारत कराई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया.