जेजेएम घोटाले में जमानत पर छूटे पूर्व मंत्री जोशी पहुंचे अजमेर दरगाह...कही भाजपा एवं भजनलाल सरकार के लिए बड़ी बात
महेश जोशी ने आरोप लगाया कि भाजपा हर चुनाव में अधिकारियों को टारगेट देती है. लक्ष्य हासिल नहीं करने वाले का ट्रांसफर तय है.
Published : November 17, 2026 at 5:43 PM IST
अजमेर: पूर्व PHED मंत्री एवं कांग्रेस नेता महेश जोशी ने मंगलवार को अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर चढ़ाई और फूल पेश किए. जल जीवन मिशन (JJM) में जमानत पर चल रहे जोशी को खादिम सैय्यद महफूज मिया चिश्ती ने जियारत कराई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया.
दरगाह में जियारत के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में भाजपा और भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, देश में नफरत की सियासत से जनता को बांटने का काम किया जा रहा है. ऐसे में अब सूफी संतों का ही दरबार है, जहां समस्त धर्म, जाति, समाज को जोड़े रखा जा सकता है. अजमेर दरगाह बड़ी मिसाल है, जहा हिंदू-मुस्लिम आस्था रखते हैं. जोशी ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव हो या अन्य इलेक्शन, सभी में सरकारी अधिकारियों को टारगेट दिया जाता है. बीजेपी योजनापूर्ण सफलता हासिल करती है. जो अधिकारी उनके लक्ष्य में अड़ंगा लगाता है तो ट्रांसफर कर दिया जाता है. राजस्थान में पहले कभी ऐसे परंपरा नहीं रही, जैसा भजनलाल सरकार कर रही है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया और कहा कि जनता इसका भरपूर जवाब देगी.
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गहलोत के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे भजनलाल: जोशी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत है. कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और आगे भी जन समर्थन से बड़ी कामयाबी मिलेगी. उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के काम की सराहना की. बोले, यही वजह है कि अशोक गहलोत के सवालों से सीएम भजनलाल और उनकी सरकार घबरा गई. भजनलाल गहलोत के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे. उन्होंने कहा कि जन जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत भजनलाल सरकार ने अभी तक क्या काम किया, उस पर बोलने के बजाए 50 साल पहले क्या हुआ, उसकी बात करते हैं. राजस्थान में पर्ची सीएम कहो या बीजेपी की पर्ची सरकार, इनके खुद के कार्यकर्ता परेशान हैं. गली,मोहल्लों,इलाकों में जब लोग इनसे सवाल करते है कि उनके लिए क्या किया तो कोई जवाब नहीं होता?. राज्य की जनता भाजपा की चाल समझ चुकी है.
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