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गृह विभाग को छोड़ें सीएम, राज्य में स्थाई डीजीपी की जाए तैनात, नहीं तो सरकार के खिलाफ होगा उलगुलान- केएन त्रिपाठी

पलामू: मुख्यमंत्री के पास काफी व्यस्तता है, वे गृह विभाग को छोड़ दें और किसी सक्षम मंत्री को तैनात करें. वहीं, राज्य में स्थाई डीजीपी को तैनात करने की जरूरत है. यह बात झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री के केएन त्रिपाठी ने पलामू में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा. पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने राज्य की विधि व्यवस्था और इथेनॉल को लेकर कई सवाल उठाया है.

केएन त्रिपाठी ने कहा कि पलामू में कई हत्या पुलिस के संरक्षण में हुई है. कई पुलिस अधिकारी पूर्व डीजीपी के संपर्क में हैं. राज्य में विधि व्यवस्था संभल नहीं रही है. लगातार हत्याएं हो रही हैं. पलामू में एक हत्या के मामले में पुलिस की भी भूमिका निकलकर सामने आई है.

पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का बयान (ETV BHARAT)

पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गृह मंत्री का पद किसी और को सौंप देना चाहिए और DGP का पद भी स्थायी रूप से नियुक्त कर देना चाहिए. वह सरकार में हैं, लेकिन अगर सुधार नहीं किए गए तो सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया जाएगा.