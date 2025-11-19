ETV Bharat / state

जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा का मेकाहारा में चेकअप, पुलिस फोर्स रही तैनात

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में जेल की हवा खा रहे पूर्व मंत्री कवासी लखमा की तबीयज नासाज है. आंखों की तकलीफ की वजह से उन्हें बुधवार को चेकअप के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल लाया गया. जेल प्रबंधन के मुताबिक कवासी लखमा की आंख में परेशानी होने की वजह से बुधवार की सुबह जेल से चेकअप के लिए मेकाहारा अस्पताल भेजा गया था. दोपहर तक कवासी लखमा को वापस रायपुर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया.

कांग्रेस ने लखमा के इलाज में लापरवाही का लगाया था आरोप: कांग्रेस ने जेल में बंद कवासी लखमा के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कुलदीप जुनेजा ने पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम से इस सिलसिले में मुलाकात की थी. कवासी लखमा को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की गई थी. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा को इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम भी किया गया है.

कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप: कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कवासी लखमा वरिष्ठ मंत्री और 6 बार के विधायक रहे हैं, फिर भी उनके इलाज में लापरवाही बरती जा रही है. सरकार पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रही है. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है.