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BJP पर बरसे पूर्व मंत्री कौशल किशोर, बोले- नीचे गिरती गेंद की रफ्तार कोई नहीं रोक सकता

पूर्व मंत्री कौशल किशोर बोले- नीचे गिरती गेंद की रफ्तार कोई नहीं रोक सकता. (ईटीवी भारत)

उन्होंने तल्ख अंदाज़ में कहा मैं कोई महलों की पैदाइश नहीं हूं, छप्पर से निकल कर ज़मीन पर खड़ा हुआ इंसान हूं. जीवन में 15 चुनाव लड़े और 12 हारे हैं, इसलिए मुझे दरकिनार करने या डराने की कोशिशें बेमानी हैं.

संगठन की बैठकों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और यहां तक कि सरकारी आयोजनों तक में उन्हें न तो आमंत्रित किया जा रहा है और न ही कोई सूचना दी जा रही है. इतना ही नही उनकी सुरक्षा भी छीन ली गई. उन्होंने इशारा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ काम किया था.

ईटीवी भारत से ख़ास बात करने के दौरान ​मोहनलालगंज से पूर्व सांसद कौशल किशोर का दर्द और गुस्सा खुलकर सामने आया. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर कुछ प्रभावशाली लोग उन्हें सुनियोजित तरीके से हाशिए पर धकेलने में जुटे हैं.

BJP पर बरसे पूर्व मंत्री कौशल किशोर, बोले - फैसला नेतृत्व को करना है. (ईटीवी भारत)

पूर्व सांसद ने कहा, "मुझे कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता, किनारे लगाने की कोशिशें हो रही है." जैसे सीधे बयानों के साथ-साथ उनके रहस्यमयी ट्वीट्स ने यह साफ संकेत दे दिया है कि लखनऊ से दिल्ली तक सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी भरे लहज़े में कहा कि जब संगठन सिद्धांतों से भटकता है, तो उसका पतन तय होता है और आसमान में चढ़ी गेंद जब नीचे गिरती है तो उसकी रफ्तार को कोई रोक नहीं पाता."

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर दलित चेहरे और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बागी तेवरों ने सियासी भूचाल ला दिया है. संगठन में लगातार हो रही अपनी अनदेखी और प्रशासनिक अमले की कार्यशैली से नाराज़ पूर्व सांसद ने अपनी ही पार्टी और मौजूदा सत्ता व्यवस्था के ख़िलाफ़ खुला मोर्चा खोल दिया है.

​गेंद अब नीचे आ रही है उस रहस्यमयी पोस्ट ने बढ़ाई बीजेपी की धड़कन

​कौशल किशोर के बयानों से ज्यादा उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. उन्होंने लिखा कि जब कोई संगठन या आंदोलन अपने मूल उसूलों से भटक जाता है, तो वह वहीं पहुंच जाता है, जहां से उसने शून्य से शुरुआत की थी.

31 अगस्त की अपनी पोस्ट में उन्होंने अपने एक मित्र का हवाला देते हुए लिखा गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई, अब वह नीचे आ रही है. नीचे आने की स्पीड भी लगातार बढ़ती जाती है और इस गिरती गेंद की रफ्तार को कोई कम नहीं कर सकता. राजनीतिक जानकार इसे सीधे तौर पर सत्ता के अहंकार और आने वाले सियासी ढलान पर साधा गया अचूक निशाना मान रहे हैं.

​थानों और तहसीलों में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं, अफसरों की तानाशाही पर वार

​पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पर राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और अफसरशाही पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि आज भाजपा का ज़मीनी और कर्मठ कार्यकर्ता पूरी तरह निराश और हताश है. बूथ अध्यक्ष और निष्ठावान पदाधिकारी जब जनता की जायज़ समस्याएं लेकर थानों और तहसीलों में जाते हैं, तो अधिकारी उनकी बात तक नहीं सुनते. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपनी पीड़ा लेकर नेताओं के पास आ रहे हैं. अगर जनसमस्याओं को लेकर जाने वाले कार्यकर्ताओं की ही सुनवाई नहीं होगी, तो सरकार और संगठन की नींव कैसे मज़बूत रहेगी.

​क्या पाला बदलेंगे कौशल किशोर? बगावत के बीच भविष्य के संकेत

गौर करें तो ​कौशल किशोर और उनकी पत्नी जय देवी विधायक, मलिहाबाद का लखनऊ के ग्रामीण इलाकों और दलित वर्ग में गहरा जनाधार है. सियासी गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि क्या यह बगावत किसी नए राजनीतिक रास्ते संभावित कांग्रेस या विपक्ष की ओर का संकेत है.

अब बर्दाश्त नहीं, BJP पर बरसे पूर्व मंत्री कौशल किशोर. (ईटीवी भारत)

​इस पर कौशल किशोर ने गेंद पार्टी आलाकमान के पाले में डालते हुए कहा, "मैं फिलहाल पार्टी की मूल विचारधारा के साथ हूं, लेकिन जनहित विरोधी नीतियों और कार्यकर्ताओं के अपमान पर चुप नहीं बैठूंगा. पार्टी मुझे रखना चाहती है या नहीं, यह फैसला नेतृत्व को करना है. जिस दिन पार्टी कहेगी कि मेरी ज़रूरत नहीं, मैं अपने भविष्य का फैसला खुद कर लूंगा."

सुरक्षा वापस लिए जाने, बैठकों से बाहर रखने और थानों-तहसीलों में कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती बिगुल फूंक दिया है. उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए दो टूक चेतावनी दी कि संगठन से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भारी पड़ेगी और सत्ता के घमंड में नीचे गिरती गेंद की रफ्तार को कोई रोक नहीं पाएगा.