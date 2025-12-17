ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर बोले, 'कमीशन लेने के आरोपी विधायकों की जा सकती है विधायकी'

पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर का कहना है कि विधायक कोष के पैसों में कमीशन के मामले में अधिकारी भी दोषी हैं.

Former Minister Kalu Lal Gurjar
पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 4:21 PM IST

4 Min Read
भीलवाड़ा: विधायक निधि से काम स्वीकृत करने के बदले कमीशन मांगने के आरोप के मामले में पूर्व पंचायत राज मंत्री कालू लाल गुर्जर ने कहा कि यह गंभीर अपराध है. इस मामले में विधायक की विधायकी जा सकती है. वहीं जिन-जिन विधायकों ने दरी के नाम पर अनुशंसा की है, उनकी जांच करनी चाहिए. इस मामले में विधायक के साथ अधिकारी भी दोषी हैं, क्योंकि स्वीकृतियां अधिकारी ने की है.

हाल ही में राजस्थान में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक पर विधायक कोष से स्वीकृति जारी करने के दौरान कमीशन लेने के आरोप लगे हैं. इस मामले में पूर्व पंचायत राज मंत्री व पूर्व मुख्य सचेतक कालू लाल गुर्जर ने कहा कि यह राजनीति के लिए गंभीर विषय है. विधायक स्थानीय विकास कोष के ट्रस्टी हैं. ट्रस्टी कमीशन लेता है, तो बहुत बड़ा अपराध है. राजस्थान में ऐसे कई लोग हैं जो विधायकों को लालच देकर अनुशंसा कर लेते हैं और फिर अफसर से मिलकर उनकी स्वीकृति करा लेते हैं. ऐसे मामलों में विधायक से भी ज्यादा संबंधित अधिकारी दोषी है.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक सांसद को लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए 5 करोड़ रुपए सांसद फंड दिया जाता है. जबकि एक विधायक को प्रदेश सरकार अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए देती है. अगर इस तरह विधायक गबन करेंगे, तो क्या विकास होगा? यह मिसकंडप्ट है. इसके आधार पर विधायक को दोषी मानते हुए विधायक की विधायकी जाने के साथ ही सजा भी हो सकती है. उन्होंने मांग की है कि राजस्थान के तमाम विधायक जिन्होंने स्कूलों में दरीयां खरीदने के लिए अनुशंसा की है, उनकी जांच होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि अभी जो तीन विधायकों पर कमीशन लेने के आरोप लगे हैं, बहुत शर्मनाक हैं. उन्होंने ऐसा कर के ट्रस्ट भंग किया है. यह गबन की श्रेणी में आता है. ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कारवाई होनी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि इन विधायकों के खिलाफ पूरी जांच हो. अगर दोषी पाए जाते हैं, तो इनकी तत्काल सदस्यता समाप्त होनी चाहिए. इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो पैसे लिए वापस वसूल होने चाहिए. जिन अधिकारियों ने विधायक की अनुशंसा पर बिना टेंडर निकाल स्वीकृतियां जारी की हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए. अधिकारी ने स्वी​कृति जारी कर नियमों का उल्लंघन किया है.

गुर्जर ने उदाहरण देते हुए बताया कि आज जैसे सरकार कोई गलती करती है, तो चीफ सेक्रेटरी की गलती मानी जाती है. मंत्री अगर गलती करता है, तो उनके सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है. क्योंकि ऑर्डर सेक्रेटरी जारी करता है. राजस्थान में जितने भी विधायकों ने दरी खरीदने की अनुशंसा की और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्वीकृती जारी की, उनकी जांच कराई जाए और कठोर कार्रवाई की जाए. क्योंकि कानून जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जानता है. कोई भी काम टेंडर के बिना जारी नहीं हो सकता है.

पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर ने बातचीत में कहा कि हमारी सरकार के 2 साल प्रदेश में बहुत अच्छे रहे हैं. कांग्रेस के राज में 5 वर्ष में जो काम नहीं हुए, वह 2 साल में हमारी भाजपा सरकार ने किए हैं. कांग्रेस की सरकार 5 साल होटल में रही थी. सरकार बचाने में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लग रहे और सचिन पायलट चाहते थे कि गहलोत हटे और मैं मुख्यमंत्री बनूं. कालू लाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल को सबसे खराब कार्यकाल बताया.

