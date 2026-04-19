भिवानी में जेपी दलाल बोले 'मोदी का विरोध करते-करते राहुल गांधी पागल हो चुके हैं'
भिवानी पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नारी शक्ति वंदन संशोधन पास न होने पर राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है.
Published : April 19, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 2:49 PM IST
भिवानी: नारी शक्ति वंदन संशोधन पास न होने पर भाजपा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर हमलावर हो गई है. हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तो राहुल गांधी को पागल बताकर कह डाला कि अब महिलाएं कांग्रेस को गांवों में नहीं घुसने देंगी. पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी पहुंचे थे. यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.
'राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे': पीएम मोदी को राहुल गांधी द्वारा जादूगर कहने पर जेपी दलाल ने कहा कि "मोदी का विरोध करते-करते राहुल गांधी पागल हो चुके हैं. वो मोदी का विरोध करते करते देश, सेना और महिलाओं का भी विरोध करते हैं. जेपी दलाल ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे."
'मोदी विरोधी मानसिकता ने आधी आबादी का हक छीन लिया': जेपी दलाल ने सबसे पहले कहा कि "पीएम मोदी ने दशकों बाद महिलाओं को उनका हक दिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाया था. पर कांग्रेस की मोदी विरोधी मानसिकता ने देश की आधी आबादी का हक छीन लिया. आने वाले समय में कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी होगी." यही नहीं, उन्होंने कहा कि "महिलाएं भूलेंगी नहीं कि कांग्रेस ने उनका हक छीन लिया. ऐसे में महिलाएं कांग्रेस को गांवों में नहीं घुसने देंगी."
'महिलाओं को हक दिलाने के लिए परिसीमन जरूरी': इसके बाद जेपी दलाल ने कहा कि "मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, वो महिलाओं को उनका हक दिलाने के प्रयास करते रहेंगे." वहीं विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण के बहाने मनमाना परिसीमन थोपने के सवाल पर कहा कि महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए परिसीमन जरूरी था.