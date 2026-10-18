'अहंकारी हैं राहुल गांधी', जेपी दलाल ने दीपेंद्र हुड्डा को दी कांग्रेस छोड़ने की नसीहत
भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी को अंहकारी बताते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दी.
Published : October 18, 2026 at 2:45 PM IST
भिवानी: हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी दौरे पर राहुल गांधी को अंहकारी बताते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दी. उन्होंने आरोप लगाया कि "राहुल गांधी अपने ही नेताओं की बेइज्जती करते हैं और बार-बार की हार हजम ना होने पर वोट चोरी जैसे बेबुनियाद मुद्दों में विदेशी ताकतों का सहारा लेते हैं." रविवार को पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी अपने आवास पर पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व आमजन से मुलाकात की. साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के आंदोलन को लेकर जमकर पलटवार किया.
'कई राज्यों में कांग्रेस 40 सालों से हार रही है': सबसे पहले जेपी दलाल ने वोट चोरी व एसआईआर को लेकर जारी कांग्रेस के अभियान पर पलटवार करते हुए कहा कि "सीईसी ज्ञानेश कुमार व एसआईआर तो अब आए है, कांग्रेस तो कई राज्यों में 40 सालों से हार रही है." वहीं राहुल गांधी द्वारा मोदी, शाह, ज्ञानेश व मोहन भागवत को ना छोड़ने के बयान पर जेपी दलाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि "राहुल खुद को राजकुमार मानकर लोकतांत्रिक की बजाय राजशाही भाषा बोलते हैं." उन्होंने कहा कि "भारत में राजशाही नहीं, लोकतंत्र है, राहुल गांधी की ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी." साथ ही दिल्ली प्रदर्शन के दौरान राहुल द्वारा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को गाड़ी से उतारने की वायरल वीडियो पर जेपी दलाल ने कहा कि राहुल गांधी को दूसरों की बेइज्जती करने में आनंद आता है, लेकिन दीपेन्द्र हुड्डा स्वाभिमान कोम से हैं, उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए.
'कांग्रेस को लोकतंत्र में भरोसा नहीं तो सभी विधायक-सांसद इस्तीफा दे दें': हरियाणा में कांग्रेस के वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान पर जेपी दलाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के 5 एमपी और 37 विधायक हैं. कांग्रेस को लोकतंत्र में भरोसा नहीं तो ये सभी इस्तीफा दे दें, फिर पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है. अंत में कांग्रेस द्वारा पोस्टल बैलेट पर जीत और ईवीएम में हार वाले बयान जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल कर जनता में भ्रम फैलाना चाहती है, और कुछ नहीं।