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'अहंकारी हैं राहुल गांधी', जेपी दलाल ने दीपेंद्र हुड्डा को दी कांग्रेस छोड़ने की नसीहत

पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर लगाया बड़ा आरोप ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी दौरे पर राहुल गांधी को अंहकारी बताते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दी. उन्होंने आरोप लगाया कि "राहुल गांधी अपने ही नेताओं की बेइज्जती करते हैं और बार-बार की हार हजम ना होने पर वोट चोरी जैसे बेबुनियाद मुद्दों में विदेशी ताकतों का सहारा लेते हैं." रविवार को पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी अपने आवास पर पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व आमजन से मुलाकात की. साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के आंदोलन को लेकर जमकर पलटवार किया.