पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह बोले, बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर परिपक्व, चुनाव में लेंगे सोच समझकर फैसला

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि बिहार में अफसरशाही हावी और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है.

Former Minister Jitendra Singh
पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर पूरी तरह जागरुक हैं. इस बार विधानसभा चुनाव में सोच समझकर फैसला लेंगे. उन्होंने कहा बिहार में महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बड़े-बड़े वादे करने और वोट के लिए बोली लगाने का आरोप भी लगाया. रविवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है. इस कारण वहां अफसरशाही हावी है और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है.

जितेन्द्र सिंह ने कहा कि बिहार में पिछली सरकार मजाकिया ढंग से चली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ, तो कभी राजद के साथ चले जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी याददाश्त भी कम हुई है. जिसके चलते बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. वहां अफसरशाही हावी है और जनता से किए गए वादों को सरकार पूरा करने में नाकाम रही है.

पढ़ें: पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप, भाजपा की सरकार में सब जगह चल रही माफियागिरी

बिहार में भी वोट चोरी की राजनीति: उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन मजबूती से लड़ रहा है और उसकी जीत तय है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब भाजपा की नीतियों और उसके दोहरे रवैये को समझ चुकी है. बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और भाजपा के झूठे वादों से तंग आ चुकी है. इस बार बिहार की जनता विकास, रोजगार और स्थिरता के मुद्दे पर सही फैसला करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिहार में भी वोट चोरी की राजनीति की है. एसआईआर में विपक्षी दलों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा है.

पढ़ें: कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, कहा- यह अब 'वोट चोरी आयोग' बना

पीएम बड़े-बड़े वादे कर लगा रहे बोली: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बड़े-बड़े वादे कर मंच से बोली लगा रहे हैं. वे वोट के लिए कभी 20 हजार करोड़, कभी 30 हजार या ज्यादा राशि देने की बोली लगा रहे हैं. जबकि सभी जानते हैं कि भाजपा केवल झूठे वादे करती है.

