पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह बोले, बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर परिपक्व, चुनाव में लेंगे सोच समझकर फैसला

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर पूरी तरह जागरुक हैं. इस बार विधानसभा चुनाव में सोच समझकर फैसला लेंगे. उन्होंने कहा बिहार में महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बड़े-बड़े वादे करने और वोट के लिए बोली लगाने का आरोप भी लगाया. रविवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है. इस कारण वहां अफसरशाही हावी है और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि बिहार में पिछली सरकार मजाकिया ढंग से चली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ, तो कभी राजद के साथ चले जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी याददाश्त भी कम हुई है. जिसके चलते बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. वहां अफसरशाही हावी है और जनता से किए गए वादों को सरकार पूरा करने में नाकाम रही है. पढ़ें: पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप, भाजपा की सरकार में सब जगह चल रही माफियागिरी