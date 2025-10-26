पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप, भाजपा की सरकार में सब जगह चल रही माफियागिरी
कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए उन्होंने किसी का नाम रिकमेंड नहीं किया है.
Published : October 26, 2025
अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार में सब जगह माफियागिरी चल रही है. अंबानी—अडाणी जैसे लोगों को भाजपा राज में खूब जमीन दी जा रही है. कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी जगह के लिए किसी के नाम का सुझाव जिला अध्यक्ष के लिए नहीं दिया है.
रविवार को अपने अलवर में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज में सभी जगह माफियारिगी चल रही है. अंबानी और अडाणी जैसे उद्योगपतियों को खूब जमीन दी जा रही है. कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन पर उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों का चयन मेरिट के आधार पर होना है. नई प्रक्रिया के तहत योग्य आदमी को ही यह पद मिलेगा न की किसी नेता के नजदीकी व्यक्ति को. उन्होंने कहा कि पार्टी का जिला अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बने जो सभी को साथ लेकर चल सके. एआईसीसी की ओर से जिलाध्यक्षों के बारे में फीडबैक लेने के लिए जिलों में ऑब्जर्वरों को भेजा गया, जिन्होंने जिलों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर एआईसीसी को पैनल सौंप दिए हैं.
उन्होंने बताया कि राजस्थान 10वां प्रदेश है, जहां संगठन सृजन की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने बताया कि पार्टी की एक बैठक में तय किया गया कि आब्जर्वर के सुझाव के आधार पर ही जिलाध्यक्ष का चयन होना चहिए. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि बैठक में उन्होंने न अलवर और न ही आसपास के जिलों के जिला अध्यक्ष के लिए किसी के नाम का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसी भी जिले को लेकर कोई नाम नहीं दिया है. पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे सिस्टम में विश्वास करते हैं. इस प्रक्रिया के तहत जो भी सबसे मजबूत और सबको साथ लेकर चलने वाला होगा, उसका ही चयन जिलाध्यक्ष पद के लिए किया जाएगा.
रूस में लापता युवक को लेकर विपक्ष के उपनेता से की बात: लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा निवासी युवक अजीत के पिछले दिनों रूस में लापता होने से परेशान परिजन रविवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह से उनके अलवर निवास पर मिले. परिजनों ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री को अजीत के रूस में लापता होने के पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया. इस पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई से बात कर उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी दी और युवक की तलाश के लिए प्रयास करने की बात कही.