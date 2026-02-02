पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का लंबी बीमारी के बाद निधन, ऐसा था छात्र राजनीति से विधानसभा तक का सफर
हेम सिंह भड़ाना पिछले काफी समय से गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहे थे और उनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा था.
Published : February 2, 2026 at 10:56 AM IST
अलवर : राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना का सोमवार को सुबह 7 बजे लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. उन्होंने अलवर शहर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली. वे 59 साल के थे. वे एक बार किशनगढ़बास पंचायत समिति से प्रधान चुने गए और दो बार थानागाजी से भाजपा के टिकट पर विधायक बने. वंसुधरा राजे सरकार में पहले उन्होंने राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी. भड़ाना 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए. इससे पूर्व 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वे निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके. इससे पूर्व भी उन्होंने थानागाजी से कई बार भाजपा व निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन सफल केवल दो बार भाजपा टिकट पर ही हो सके.
भाजपा जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन की सूचना मिलते ही पार्टी ने सोमवार को जिले में होने वाले सभी राजनीतिक, संगठनात्मक और सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए. उन्होंने कहा कि हेम सिंह भड़ाना भाजपा के समर्पित सिपाही थे और उनके निधन से संगठन को अपूरणीय क्षति हुई है. हेम सिंह भड़ाना पिछले काफी समय से गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहे थे और उनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा था. सोमवार सुबह उनके निधन की सूचना मिलते ही परिजन उनके पार्थिव शरीर को किशनगढ़ बास क्षेत्र के पैतृक गांव बघेरी लेकर रवाना हो गए, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.
भाजपा राजस्थान के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री हेमसिंह भडाणा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) February 2, 2026
भडाणा जी ने सदैव जनहित और प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी। उनका निधन भाजपा परिवार और राजस्थान की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें… pic.twitter.com/Ao4hBNvtNU
पढ़ें. पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा का निधन, चाचा को मात देकर भाजपा को नागौर में मजबूत किया
जमीनी नेता थे भड़ाना : मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि पूर्व कैबिनेट हेम सिंह भड़ाना जमीन से जुड़े नेता थे. उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की. वे अलवर की बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे. बाद में उन्होंने अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि चुना और वहां से चुनाव लड़ा. भड़ाना थानागाजी से दो बार भाजपा टिकट पर जीते. थानागाजी ही नहीं, अलवर एवं प्रदेश में भड़ाना की पहचान जमीनी व अनुभवी नेता के रूप में थी. वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए गुर्जर आंदोलन को खत्म कराने में भी भड़ाना ने सक्रिय भूमिका निभाई.
राज्य सरकार में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री हेम सिंह जी भडाना के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है।— Diya Kumari (@KumariDiya) February 2, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।
ॐ शांति! pic.twitter.com/ErSQEfWvCM
इन्होंने जताया शोक : भड़ाना के निधन की सूचना मिलते ही भाजपा ही नहीं पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई. पूर्व कैबिनेट मंत्री भड़ाना के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह सहित अनेक नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है.
पूर्व मंत्री श्री हेम सिंह भड़ाना जी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ।— Sachin Pilot (@SachinPilot) February 2, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक-संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति दें।
पढ़ें. पूर्व विधायक दिलसुखराय का निधन, नौवीं विधानसभा में फतेहपुर का किया था प्रतिनिधित्व
भड़ाना का राजनीतिक सफर
- 2008-13 : सदस्य, 13वीं राजस्थान विधानसभा
- 2013-18 : सदस्य, 14वीं राजस्थान विधानसभा
- वसुंधरा राजे सरकार 2014-16 : राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग.
- वसुंधरा राजे सरकार 2016-18 : कैबिनेट मंत्री मुद्रण एवं लेखन, स्टेट मोटर गैराज, सामान्य प्रशासन विभाग.
- भड़ाना 2005-08 तक पंचायत समिति किशनगढ़बास जिला अलवर के प्रधान रहे.
- भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व जिले में कई पदों पर रहे.
- हेम सिंह भड़ाना 1991-1992 तक राजकीय कला एवं विधि महाविद्यालय अलवर के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे