पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का लंबी बीमारी के बाद निधन, ऐसा था छात्र राजनीति से विधानसभा तक का सफर

अलवर : राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना का सोमवार को सुबह 7 बजे लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. उन्होंने अलवर शहर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली. वे 59 साल के थे. वे एक बार किशनगढ़बास पंचायत समिति से प्रधान चुने गए और दो बार थानागाजी से भाजपा के टिकट पर विधायक बने. वंसुधरा राजे सरकार में पहले उन्होंने राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी. भड़ाना 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए. इससे पूर्व 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वे निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके. इससे पूर्व भी उन्होंने थानागाजी से कई बार भाजपा व निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन सफल केवल दो बार भाजपा टिकट पर ही हो सके.

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन की सूचना मिलते ही पार्टी ने सोमवार को जिले में होने वाले सभी राजनीतिक, संगठनात्मक और सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए. उन्होंने कहा कि हेम सिंह भड़ाना भाजपा के समर्पित सिपाही थे और उनके निधन से संगठन को अपूरणीय क्षति हुई है. हेम सिंह भड़ाना पिछले काफी समय से गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहे थे और उनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा था. सोमवार सुबह उनके निधन की सूचना मिलते ही परिजन उनके पार्थिव शरीर को किशनगढ़ बास क्षेत्र के पैतृक गांव बघेरी लेकर रवाना हो गए, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

